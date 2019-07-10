Сульшер попросит Погба провести в МЮ еще один сезон

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер попытается уговорить полузащитника Поля Погба посвятить "красным дьяволам" еще один год перед уходом из клуба.

Ни сам Погба, ни его агент Мино Райола не делают секрета из того, что Поль хочет покинуть "Олд Траффорд" этим летом.



А вот куда игрок сборной Франции больше всего желает отправиться, непонятно. И "Реал", и "Ювентус" основательно потратились за последнее время, поэтому найти еще 120 миллионов фунтов этим летом на Погба им было бы затруднительно.



Помимо внушительной компенсации, клубу, который решится подписать Погба, еще бы пришлось потратиться на личный контракт для Поля, который получает в "Юнайтед" 300 тыс. фунтов в неделю и едва ли согласится на меньшее.



Как бы сильно ни хотел Погба покинуть "Юнайтед", но одного его желания мало. И Сульшер видит в этом возможность, чтобы сохранить 26-летнего француза в своей команде — пускай только еще на один сезон.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, норвежский тренер постарается уговорить Поля помочь ему в перестройке "Юнайтед". Взамен Погба получит гарантии, что беспрепятственно уйдет следующим летом.



Сульшер считает, что ему очень важно поговорить с подопечным и прояснить ситуацию. В противном случае наличие несчастного игрока может негативно повлиять на атмосферу в раздевалке, о чем не даст соврать Жозе Моуриньо, предшественник Оле Гуннара.



Также сообщается, что Сульшер уже заручился поддержкой боссов "Юнайтед" в своем стремлении сохранить Погба. Уход Поля следующим летом видится компромиссом, который устроит всех.