"Фенербахче" хочет арендовать Озила

"Фенербахче" хочет взять полузащитника "Арсенала" Месута Озила в аренду на сезон 2019/20.

Для "Арсенала" как для клуба, который на третий сезон подряд остался без Лиги Чемпионов, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Озил превратился в настоящую обузу.



Проблема еще и в том, что Месуту уже 30 лет, а в минувшем сезоне он был не настолько хорош, чтобы привлечь к себе интерес европейских грандов.



Тем не менее, одна возможность избавиться от экс-игрока "Реала" у "канониров", похоже, появилась. "Фенербахче" готов сделать Озила важной фигурой в своей перестройке после только шестого места в минувшем сезоне турецкого чемпионата.



Естественно, все упирается в финансы. Как сообщает Sky Sports, "Фенербахче" не по карману сразу приобрести экс-игрока сборной Германии, поэтому турецкий клуб предпочитает вариант с арендой. Но даже в таком случае "Арсеналу" придется субсидировать зарплату Озила.