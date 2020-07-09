"Шеффилд Юнайтед" заключил новый контракт со своим главным тренером

Новичок Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" заключил новый трехлетний контракт со своим главным тренером Крисом Уайлдером.

51-летний Уайлдер с детства болеет за "Шеффилд Юнайтед" и сам выступал за "клинков", когда был игроком. Но возглавить свой любимый клуб Крис смог только в 2016 году.



Уже в своем первом сезоне в Шеффилде в качестве тренера Уайлдер выиграл титул Лиги Один со 100 очками, а спустя еще два года завоевал прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.



Таким образом, Уайлдер вернул "Шеффилд Юнайтед" в элитный дивизион после 12 лет перерыва и за своих успехи получил новую сделку, рассчитанную до 2022 года. Помощники Криса тоже должны заключить новые контракты в ближайшее время.