"Шеффилд Юнайтед" заключил новый контракт со своим главным тренером
Новичок Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" заключил новый трехлетний контракт со своим главным тренером Крисом Уайлдером.
51-летний Уайлдер с детства болеет за "Шеффилд Юнайтед" и сам выступал за "клинков", когда был игроком. Но возглавить свой любимый клуб Крис смог только в 2016 году.
Уже в своем первом сезоне в Шеффилде в качестве тренера Уайлдер выиграл титул Лиги Один со 100 очками, а спустя еще два года завоевал прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.
Таким образом, Уайлдер вернул "Шеффилд Юнайтед" в элитный дивизион после 12 лет перерыва и за своих успехи получил новую сделку, рассчитанную до 2022 года. Помощники Криса тоже должны заключить новые контракты в ближайшее время.
09.07.2019 23:00
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Последние комментарии:
Это ж Мирон Маркевич
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здравая затея
Удачи клинкам
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Вот это вот легенда одного клуба до костей, удачи Шеффилду!
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