Делегация "Интера" отправляется в Англию за Лукаку

Ромелу Лукаку На этой неделе делегация "Интера" прилетит в Англию договариваться с "Манчестер Юнайтед" насчет приобретения нападающего Ромелу Лукаку.

Клуб с "Олд Траффорд" совершенно не пытается предотвратить уход Лукаку и лишь хочет вернуть те 75 миллионов фунтов, за которые Ромелу был куплен два года назад у "Эвертона".

Такая сумма является неподъемной для "Интера", который вынужден проявлять изобретательность — клуб Серии А пытается продать ряд своих игроков, а также изучает вариант с арендой и последующим выкупом Лукаку.

В данный момент игрок сборной Бельгии уже приступил к предсезонной подготовке с "красными дьяволами", но хочет, чтобы вопрос с его будущим был решен как можно скорее, утверждает Sky Sports.

Еще одной причиной, почему "Интер" засуетился и направляет свою делегацию в Англию, является возникший к Лукаку интерес со стороны "Ювентуса". Как бы то ни было, в ближайшие дни судьба Ромелу должна стать чуть яснее.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2019 23:00

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  1. alexomck 09.07.2019 23:15 # alexomck
    единственный нап в МЮ.

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  2. vagifspurs 09.07.2019 23:09 # vagifspurs
    Как же заебали эти нигеры на главной..

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  3. lancerlancer1 09.07.2019 23:04 # lancerlancer1
    Индуса убрали, теперь это полено на хедлайне

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