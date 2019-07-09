Делегация "Интера" отправляется в Англию за Лукаку

На этой неделе делегация "Интера" прилетит в Англию договариваться с "Манчестер Юнайтед" насчет приобретения нападающего Ромелу Лукаку.

Клуб с "Олд Траффорд" совершенно не пытается предотвратить уход Лукаку и лишь хочет вернуть те 75 миллионов фунтов, за которые Ромелу был куплен два года назад у "Эвертона".



Такая сумма является неподъемной для "Интера", который вынужден проявлять изобретательность — клуб Серии А пытается продать ряд своих игроков, а также изучает вариант с арендой и последующим выкупом Лукаку.



В данный момент игрок сборной Бельгии уже приступил к предсезонной подготовке с "красными дьяволами", но хочет, чтобы вопрос с его будущим был решен как можно скорее, утверждает Sky Sports.



Еще одной причиной, почему "Интер" засуетился и направляет свою делегацию в Англию, является возникший к Лукаку интерес со стороны "Ювентуса". Как бы то ни было, в ближайшие дни судьба Ромелу должна стать чуть яснее.