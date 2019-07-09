Агент намекнул на интерес "Барселоны" к Линделефу

Агент защитника Виктора Линделефа намекнул, что его клиент может покинуть "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно.

Этим летом главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер ведет охоту за Харри Магуайром. Приобретение звезды "Лестера" создало бы определенный избыток центральных защитников на "Олд Траффорд", ведь "Юнайтед" и так располагает на этой позиции Филом Джонсом, Крисом Смоллингом, Эриком Байи, Маркосом Рохо, Акселем Туанзебе и как раз Линделефом.



Недавно в прессе появились слухи, что "Барселона" может обратиться к варианту с Виктором, если проиграет борьбу "Ювентусу" за Маттейса Де Лигта из "Аякса". И агент 24-летнего шведа только подкрепил эти спекуляции.



"Линделеф находится на радаре у великого европейского клуба. Однако его уход из "Юнайтед" зависит от английского клуба", — сообщил агент Хасан Четинкая каталонскому изданию Mudo Deportivo.