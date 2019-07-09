"Ливерпуль" уверен, что Ориги подпишет новый контракт

"Ливерпуль" уверен в продлении контракта с нападающим Дивоком Ориги.

Ориги стал настоящим джокером для главного тренера "красных" Юргена Клоппа в минувшем сезоне, забив несколько важнейших голов в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Вместе с тем Дивок был сильно ограничен в игровой практике, отметившись лишь четырьмя появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги, а сейчас уже вступил в заключительные 12 месяцев по действующему контракту.



Тем не менее, "Ливерпуль" не планирует отпускать Ориги этим летом. Более того, "красные" уверены, что Дивок согласится связать свое будущее с мерсисайдским клубом на более длительный срок, чем один год.



Своим настроем и готовностью прийти на помощь команде в любой момент Ориги произвел впечатление на Клоппа и имеет полное право надеяться, что с отъездом из клуба Даниэля Старриджа его игровая практика увеличится.



Как сообщает ESPN, "Ливерпуль" уже значительно продвинулся в переговорах с 24-летним бельгийцем и рассчитывает вскоре заключить новую сделку.