Альберто Морено присоединился к "Вильярреалу"

Бывший защитник "Ливерпуля" Альберто Морено подыскал себе новый клуб, заключив пятилетний контракт с "Вильярреалом".

За пять лет на "Энфилде" Морено провел 141 матч. Первые два сезона Альберто имел твердое место в стартовом составе, но затем стал был усажен в глубокий запас Джеймсом Милнером и Энди Робертсоном.



В минувшим сезоне Морено отметился лишь пятью появлениями на поле во всех турнирах, поэтому вполне логично, что "красные" не стал продлевать его истекающий контракт.



Теперь 27-летний испанец, которого ранее сватали в "Арсенал" и "Лацио", возвращается на родину и в среду будет представлен прессе в качестве новичка "Вильярреала", сообщает Goal.