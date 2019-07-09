Альберто Морено присоединился к "Вильярреалу"
Бывший защитник "Ливерпуля" Альберто Морено подыскал себе новый клуб, заключив пятилетний контракт с "Вильярреалом".
За пять лет на "Энфилде" Морено провел 141 матч. Первые два сезона Альберто имел твердое место в стартовом составе, но затем стал был усажен в глубокий запас Джеймсом Милнером и Энди Робертсоном.
В минувшим сезоне Морено отметился лишь пятью появлениями на поле во всех турнирах, поэтому вполне логично, что "красные" не стал продлевать его истекающий контракт.
Теперь 27-летний испанец, которого ранее сватали в "Арсенал" и "Лацио", возвращается на родину и в среду будет представлен прессе в качестве новичка "Вильярреала", сообщает Goal.
09.07.2019 20:30
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