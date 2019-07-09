Беллерин надеется сыграть уже в сентябре

Эктор Беллерин Правый защитник Эктор Беллерин надеется вернуться к выступлениям за "Арсенал" до конца сентября.

Беллерин находится вне игры с матча против "Челси" 19 января, когда он надорвал крестообразные связки колена и повредил мениск. Вскоре Эктор перенес операцию на родине в Испании, а доктора сообщили ему, что он пропустит девять месяцев.

Таким образом, медики рассчитывали поставить Беллерина на ноги к середине или концу октября, однако The Guardian стало известно, что 24-летний защитник идет на поправку с опережением срока.

Если этот темп сохранится, и Эктор избежит каких-либо рецидивов, то домашний матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" 22 сентября может стать реалистичной целью для возвращения испанца на футбольное поле.


Метки Арсенал, Беллерин, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2019 20:00

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  1. fc-oil 09.07.2019 20:42 # fc-oil
    Новость про игрока Арсенала, а на фотке Анджелина Джоли. Исправьте косяк.

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  2. irbis85 09.07.2019 20:25 # irbis85
    вернется на две-три игры и снова сломается

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  3. chr1s8rown 09.07.2019 20:23 # chr1s8rown
    Усиление. Аки окс для лфк

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  4. mancunia-planet 09.07.2019 20:06 # mancunia-planet
    ппц он модник

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