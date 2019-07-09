Беллерин надеется сыграть уже в сентябре
Правый защитник Эктор Беллерин надеется вернуться к выступлениям за "Арсенал" до конца сентября.
Беллерин находится вне игры с матча против "Челси" 19 января, когда он надорвал крестообразные связки колена и повредил мениск. Вскоре Эктор перенес операцию на родине в Испании, а доктора сообщили ему, что он пропустит девять месяцев.
Таким образом, медики рассчитывали поставить Беллерина на ноги к середине или концу октября, однако The Guardian стало известно, что 24-летний защитник идет на поправку с опережением срока.
Если этот темп сохранится, и Эктор избежит каких-либо рецидивов, то домашний матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" 22 сентября может стать реалистичной целью для возвращения испанца на футбольное поле.
09.07.2019 20:00
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