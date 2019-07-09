Беллерин надеется сыграть уже в сентябре

Правый защитник Эктор Беллерин надеется вернуться к выступлениям за "Арсенал" до конца сентября.

Беллерин находится вне игры с матча против "Челси" 19 января, когда он надорвал крестообразные связки колена и повредил мениск. Вскоре Эктор перенес операцию на родине в Испании, а доктора сообщили ему, что он пропустит девять месяцев.



Таким образом, медики рассчитывали поставить Беллерина на ноги к середине или концу октября, однако The Guardian стало известно, что 24-летний защитник идет на поправку с опережением срока.



Если этот темп сохранится, и Эктор избежит каких-либо рецидивов, то домашний матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" 22 сентября может стать реалистичной целью для возвращения испанца на футбольное поле.