"Ньюкасл" может позвать Стива Брюса

"Ньюкасл" может предложить работу главного тренера Стиву Брюсу, который в данный момент трудоустроен в "Шеффилд Уэнсдей".

58-летний Брюс является уроженцем Ньюкасла и фанатом "сорок" с детства, но в своей тренерской карьере ему довелось поработать в другом клубе из родного города — "Сандерленде".



По информации Sky Sports, Стив находится в шорт-листе специалистов, которых "Ньюкасл" рассматривает на замену Рафаэлю Бенитесу, уехавшему в Китай по истечении своего контракта.



Брюс является одним из двух тренеров, успевших поработать и с "Шеффилд Юнайтед", и с "Шеффилд Уэнсдей". Но если "клинки" в данный момент готовятся к выступлению в Премьер-Лиге, то нынешняя команда Стива лишь является середняком Чемпионшипа.