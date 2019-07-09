"Эвертон" видит в Мойзе Кине "нового Лукаку"

"Эвертон" хочет приобрести юного нападающего "Ювентуса" и сборной Италии Мойзе Кина.

"Ириски" страдают от отсутствия проверенного бомбардира с 2017 года, когда они продали Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов фунтов.



Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, на "Гудисон Парк" есть уверенность, что 19-летний Кин может стать этим "новым Лукаку".



"Ювентус" открыт к переговорам по своему дарованию, но при этом оценивает Мойзе в 31 млн. фунтов и требует опцию обратного выкупа нападающего за 40.5 млн. фунтов.



Кин, итальянец ивуарийского происхождения, считается одним из ярчайших талантов у себя на родине и во всей Европе. Мойзе сыграл уже 21 матч за чемпионов Серии А, забив восемь голов.