"Эвертон" видит в Мойзе Кине "нового Лукаку"

Мойзе Кин "Эвертон" хочет приобрести юного нападающего "Ювентуса" и сборной Италии Мойзе Кина.

"Ириски" страдают от отсутствия проверенного бомбардира с 2017 года, когда они продали Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов фунтов.

Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, на "Гудисон Парк" есть уверенность, что 19-летний Кин может стать этим "новым Лукаку".

"Ювентус" открыт к переговорам по своему дарованию, но при этом оценивает Мойзе в 31 млн. фунтов и требует опцию обратного выкупа нападающего за 40.5 млн. фунтов.

Кин, итальянец ивуарийского происхождения, считается одним из ярчайших талантов у себя на родине и во всей Европе. Мойзе сыграл уже 21 матч за чемпионов Серии А, забив восемь голов.


Метки Кин, Эвертон, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2019 18:45

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  1. januzaj00 09.07.2019 18:52 # januzaj00
    Точечный трансфер может быть для первого клуба Ливерпуля

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