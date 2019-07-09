Переход Макси Гомеса в "Вест Хэм" сорвался
Предполагаемый переход нападающего "Сельты" Макси Гомеса в "Вест Хэм" сорвался.
Гомес был целью номер один "молотобойцев" по укреплению линии нападения, которая заметно порядела этим летом в связи с уходом из клуба Энди Кэрролла, Лукаса Переса и Марко Арнаутовича.
Лишь в минувший уикенд стало известно, что "Вест Хэм" предложил "Сельте" 45 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Макси в качестве отступных.
Однако лондонский клуб не был готов заплатить всю сумму целиком, а надеялся растянуть оплату. Как раз это и стало непреодолимым препятствием, сообщает Sky Sports.
Не сумев согласовать структуру платежей, "Вест Хэм" отказался от приобретения 22-летнего уругвайца, который теперь, вероятно, перейдет в "Валенсию".
09.07.2019 18:35
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за этого халкса 45 норм
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