Переход Макси Гомеса в "Вест Хэм" сорвался

Предполагаемый переход нападающего "Сельты" Макси Гомеса в "Вест Хэм" сорвался.

Гомес был целью номер один "молотобойцев" по укреплению линии нападения, которая заметно порядела этим летом в связи с уходом из клуба Энди Кэрролла, Лукаса Переса и Марко Арнаутовича.



Лишь в минувший уикенд стало известно, что "Вест Хэм" предложил "Сельте" 45 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Макси в качестве отступных.



Однако лондонский клуб не был готов заплатить всю сумму целиком, а надеялся растянуть оплату. Как раз это и стало непреодолимым препятствием, сообщает Sky Sports.



Не сумев согласовать структуру платежей, "Вест Хэм" отказался от приобретения 22-летнего уругвайца, который теперь, вероятно, перейдет в "Валенсию".