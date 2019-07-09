Джей Родригес вернулся в родной "Бернли"
"Бернли" приобрел у "Вест Бромвича" нападающего Джея Родригеса за 10 миллионов фунтов.
29-летний Родригес является воспитанником академии "бордовых", однако в 2012 году он покинул родной клуб, успев до своего отъезда в "Саутгемптон" сыграть 129 матчей и забить 41 гол.
В 2017 году Джей сменил "Саутгемптон" на "Вест Бромвич", с которым вылетел из Премьер-Лиги. Сейчас Родригес возвращается и в высший дивизион, и в родной клуб.
Как отмечает Sky Sports, "Бернли" не пришлось договариваться с "Вест Бромвичем" — клуб с "Терф Мур" просто выплатил отступные, что были прописаны в контракте англичанина.
Контракт Родригеса с "бордовыми" рассчитан на два года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
"Замечательно вернуться домой, и я не могу дождаться, когда снова буду бегать по "Терф Мур", — сообщил Родригес.
09.07.2019 18:10
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Бля чёт неважно выглядит, надеюсь заиграет без травм. В Сотоне пылил что шуба заворачивалась.
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Сотон, какой Бром
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