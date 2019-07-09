Джей Родригес вернулся в родной "Бернли"

Джей Родригес "Бернли" приобрел у "Вест Бромвича" нападающего Джея Родригеса за 10 миллионов фунтов.

29-летний Родригес является воспитанником академии "бордовых", однако в 2012 году он покинул родной клуб, успев до своего отъезда в "Саутгемптон" сыграть 129 матчей и забить 41 гол.

В 2017 году Джей сменил "Саутгемптон" на "Вест Бромвич", с которым вылетел из Премьер-Лиги. Сейчас Родригес возвращается и в высший дивизион, и в родной клуб.

Как отмечает Sky Sports, "Бернли" не пришлось договариваться с "Вест Бромвичем" — клуб с "Терф Мур" просто выплатил отступные, что были прописаны в контракте англичанина.

Контракт Родригеса с "бордовыми" рассчитан на два года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

"Замечательно вернуться домой, и я не могу дождаться, когда снова буду бегать по "Терф Мур", — сообщил Родригес.


Метки Бернли, Вест Бромвич, Родригес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2019 18:10

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Последние комментарии:




  1. beautiful-lie 09.07.2019 18:48 # beautiful-lie
    Бля чёт неважно выглядит, надеюсь заиграет без травм. В Сотоне пылил что шуба заворачивалась.

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  2. gidro-met 09.07.2019 18:24 # gidro-met
    Сотон, какой Бром

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