Эду назначен спортивным директором "Арсенала"

"Арсенал" объявил о возвращении в клуб своего бывшего полузащитника Эду, который был назначен спортивным директором.

Будучи игроком, Эду провел четыре с половиной сезона в "Арсенале". Бразилец был частью Непобедимых, выиграв с "канонирами" два титула Премьер-Лиги и два Кубка Англии.



В 2005 году Эду ушел из "Арсенала" в "Валенсию", где успел поработать с нынешним главным тренером лондонцев Унаи Эмери.



Свою игровую карьеру Эду завершил в 2010 году, а с 2016 и до недавних пор трудился координатором сборной Бразилии, за которую ему самому довелось провести 22 матча.



Этим летом Эду помог Бразилии организовать — и выиграть — Кубок Америки. После завершения турнира 41-летний полузащитник оформил свое возвращение в "Арсенал".



"Арсенал" всегда занимал особое место в моем сердце, и я в восторге от того, что возвращаюсь в клуб. У нас сильный состав и очень талантливые молодые игроки, а также великолепные люди на каждом уровне. Я надеюсь сделать свой вклад в общее дело", — сообщил Эду.



В своем заявлении "канониры" уточняют, что Эду будет курировать работу тренерского штаба первой команды, академии, скаутов и селекционной службы.