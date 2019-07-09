Эду назначен спортивным директором "Арсенала"

Эду "Арсенал" объявил о возвращении в клуб своего бывшего полузащитника Эду, который был назначен спортивным директором.

Будучи игроком, Эду провел четыре с половиной сезона в "Арсенале". Бразилец был частью Непобедимых, выиграв с "канонирами" два титула Премьер-Лиги и два Кубка Англии.

В 2005 году Эду ушел из "Арсенала" в "Валенсию", где успел поработать с нынешним главным тренером лондонцев Унаи Эмери.

Свою игровую карьеру Эду завершил в 2010 году, а с 2016 и до недавних пор трудился координатором сборной Бразилии, за которую ему самому довелось провести 22 матча.

Этим летом Эду помог Бразилии организовать — и выиграть — Кубок Америки. После завершения турнира 41-летний полузащитник оформил свое возвращение в "Арсенал".

"Арсенал" всегда занимал особое место в моем сердце, и я в восторге от того, что возвращаюсь в клуб. У нас сильный состав и очень талантливые молодые игроки, а также великолепные люди на каждом уровне. Я надеюсь сделать свой вклад в общее дело", — сообщил Эду.

В своем заявлении "канониры" уточняют, что Эду будет курировать работу тренерского штаба первой команды, академии, скаутов и селекционной службы.


Метки Арсенал, Эду

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2019 18:00

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  1. nesmachnik 09.07.2019 18:45 # nesmachnik
    Осталось Диаби физиотерапевтом назначить, чтобы травм поменьше было. Не ну Кронке гений.

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  2. coon4 09.07.2019 18:09 # coon4
    За 4 года выиграл больше Апл, чем ливерпук за 150 лет, гений.

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  3. kanoniru-poker 09.07.2019 18:09 # kanoniru-poker
    Победитель по жизни, добро пожаловать домой.

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  4. gidro-met 09.07.2019 18:00 # gidro-met
    похож тут на Сильвестра

    итальянского

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