Эду назначен спортивным директором "Арсенала"
"Арсенал" объявил о возвращении в клуб своего бывшего полузащитника Эду, который был назначен спортивным директором.
Будучи игроком, Эду провел четыре с половиной сезона в "Арсенале". Бразилец был частью Непобедимых, выиграв с "канонирами" два титула Премьер-Лиги и два Кубка Англии.
В 2005 году Эду ушел из "Арсенала" в "Валенсию", где успел поработать с нынешним главным тренером лондонцев Унаи Эмери.
Свою игровую карьеру Эду завершил в 2010 году, а с 2016 и до недавних пор трудился координатором сборной Бразилии, за которую ему самому довелось провести 22 матча.
Этим летом Эду помог Бразилии организовать — и выиграть — Кубок Америки. После завершения турнира 41-летний полузащитник оформил свое возвращение в "Арсенал".
"Арсенал" всегда занимал особое место в моем сердце, и я в восторге от того, что возвращаюсь в клуб. У нас сильный состав и очень талантливые молодые игроки, а также великолепные люди на каждом уровне. Я надеюсь сделать свой вклад в общее дело", — сообщил Эду.
В своем заявлении "канониры" уточняют, что Эду будет курировать работу тренерского штаба первой команды, академии, скаутов и селекционной службы.
09.07.2019 18:00
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Осталось Диаби физиотерапевтом назначить, чтобы травм поменьше было. Не ну Кронке гений.
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За 4 года выиграл больше Апл, чем ливерпук за 150 лет, гений.
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Победитель по жизни, добро пожаловать домой.
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похож тут на Сильвестра
итальянского
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