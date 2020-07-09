Тилеманс не дождался предложения "Юнайтед"

Полузащитник Юри Тилеманс согласился вернуться в "Лестер" после того, как "Манчестер Юнайтед" не поспешил сделать ему свое предложение.

Накануне "Лестер" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Монако" 40 миллионов фунтов за Тилеманса, который великолепно себя проявил на "Кинг Пауэр" во второй половине минувшего сезона, выступая на правах аренды.



По информации Sky Sports, ранее этим летом агент 22-летнего бельгийца надеялся привлечь внимание более серьезных клубов — в особенности "Юнайтед", который мог увидеть в Юри потенциальную замену для Поля Погба.



Однако будущее Погба до сих пор остается в подвешенном состоянии, поэтому Тилеманс со своим агентом решили больше не ждать и не пропускать начало предсезонного периода, согласившись на возвращение в "Лестер".



Таким образом, этот вариант по укреплению центра поля отпал для "Юнайтед", однако "красные дьяволы" все еще интересуются Бруну Фернандешем из "Спортинга", Шоном Лонгстаффом из "Ньюкасла", Тьемуэ Бакайоко из "Челси" и Марио Лемина из "Саутгемптона".