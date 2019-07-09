Старридж предлагает награду за украденную у него собаку

Даниэль Старридж Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж предложил вознаграждение в 30 тысяч фунтов за украденную у него собаку.

В данный момент Старридж является свободным агентом после истечения своего контракта с "красными" в конце июня. Однако Даниэль не спешит искать новый клуб, а отдыхает в Лос-Анджелесе, самостоятельно поддерживая свою физическую форму.

Как раз в Калифорнии Старридж и стал жертвой ограбления. Домой к 29-летнему англичанину наведались воры, забрав с собой несколько сумок с вещами и любимую собаку Даниэля Люссиду.

В серии записей в инстаграме Старридж сообщил, что именно похищение собаки печалит его больше всего. Даниэль даже предложил солидное вознаграждение за возвращение четвероногого, передает Goal.

"Я хочу вернуть свою собаку, и я заплачу любые деньги. Цена не играет роли. Просто верните мне мою собаку. Я отдам 20 тысяч, 30 тысяч — сколько хотите", — жалуется Старридж.


Метки Ливерпуль, происшествия, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2019 16:00

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  1. redman31 09.07.2019 16:19 # redman31
    Демба Ба тоже так потерял свою псину в Ливерпуле.
    Говорят, что ее видели где-то в окрестностях Глазго.

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  2. mancunia-planet 09.07.2019 16:18 # mancunia-planet
    пздц на западе вскрывают дома, воровство

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  3. vagifspurs 09.07.2019 16:17 # vagifspurs
    Знал бы Старридж что существует фапл:
    Горбатые псы thegodfather, farot с радостью бы стали его верным псом.

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  4. jabajaba 09.07.2019 16:13 # jabajaba
    баба яга выходит на охоту

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  5. pistolero-lfc 09.07.2019 16:12 # pistolero-lfc
    адмен, убери тэг Ливерпуль с новости. он уже ушёл из Ливерпуля ((

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  6. pistolero-lfc 09.07.2019 16:11 # pistolero-lfc
    блять как можно украсть собаку епанаврот!!!

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  7. gerrard08 09.07.2019 16:09 # gerrard08
    этот пес щас в вильяреале мед. обследование проходит

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  8. gidro-met 09.07.2019 16:02 # gidro-met
    как бе на это и был расчет а может и у самого Старриджа рассчет себе хайпа придать перед поиском новой вакансии

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