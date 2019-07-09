Старридж предлагает награду за украденную у него собаку

Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж предложил вознаграждение в 30 тысяч фунтов за украденную у него собаку.

В данный момент Старридж является свободным агентом после истечения своего контракта с "красными" в конце июня. Однако Даниэль не спешит искать новый клуб, а отдыхает в Лос-Анджелесе, самостоятельно поддерживая свою физическую форму.



Как раз в Калифорнии Старридж и стал жертвой ограбления. Домой к 29-летнему англичанину наведались воры, забрав с собой несколько сумок с вещами и любимую собаку Даниэля Люссиду.



В серии записей в инстаграме Старридж сообщил, что именно похищение собаки печалит его больше всего. Даниэль даже предложил солидное вознаграждение за возвращение четвероногого, передает Goal.



"Я хочу вернуть свою собаку, и я заплачу любые деньги. Цена не играет роли. Просто верните мне мою собаку. Я отдам 20 тысяч, 30 тысяч — сколько хотите", — жалуется Старридж.



