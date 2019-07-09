Старридж предлагает награду за украденную у него собаку
Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж предложил вознаграждение в 30 тысяч фунтов за украденную у него собаку.
В данный момент Старридж является свободным агентом после истечения своего контракта с "красными" в конце июня. Однако Даниэль не спешит искать новый клуб, а отдыхает в Лос-Анджелесе, самостоятельно поддерживая свою физическую форму.
Как раз в Калифорнии Старридж и стал жертвой ограбления. Домой к 29-летнему англичанину наведались воры, забрав с собой несколько сумок с вещами и любимую собаку Даниэля Люссиду.
В серии записей в инстаграме Старридж сообщил, что именно похищение собаки печалит его больше всего. Даниэль даже предложил солидное вознаграждение за возвращение четвероногого, передает Goal.
"Я хочу вернуть свою собаку, и я заплачу любые деньги. Цена не играет роли. Просто верните мне мою собаку. Я отдам 20 тысяч, 30 тысяч — сколько хотите", — жалуется Старридж.
09.07.2019 16:00
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Демба Ба тоже так потерял свою псину в Ливерпуле.
Говорят, что ее видели где-то в окрестностях Глазго.
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пздц на западе вскрывают дома, воровство
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Знал бы Старридж что существует фапл:
Горбатые псы thegodfather, farot с радостью бы стали его верным псом.
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баба яга выходит на охоту
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адмен, убери тэг Ливерпуль с новости. он уже ушёл из Ливерпуля ((
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блять как можно украсть собаку епанаврот!!!
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этот пес щас в вильяреале мед. обследование проходит
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как бе на это и был расчет а может и у самого Старриджа рассчет себе хайпа придать перед поиском новой вакансии
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