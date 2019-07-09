Шакири пропустит начало предсезонного периода

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири пропустит начало предсезонного периода из-за травмы икроножной мышцы.

Эту травму Шакири получил за сборную Швейцарии в проигранном англичанам матче за третье место плей-офф Лиги Наций в начале июня.

27-летнему вингеру не удалось восстановиться за время летних каникул, и впереди у Джердана период реабилитации. Лишь после этого он сможет приступить к тренировкам с партнерами по "Ливерпулю".

"Шакири все еще травмирован после выступлений за национальную команду, и ему потребуется некоторое время, чтобы вернуться в строй".

"У него надрыв в икроножной мышце, поэтому он будет недоступен какое-то время", — сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп официальному веб-сайту клуба.

Добавим, что "Ливерпуль" начинает готовиться к новому сезону также без Роберто Фирмино, Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые едва отправились отдыхать после выступлений на Кубке Америки и Кубке Африки.


Метки Ливерпуль, сборная Швейцарии, травмы, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 436

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  1. gidro-met 09.07.2019 16:03 # gidro-met
    травма е6ала на фото)

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  2. realbad 09.07.2019 15:58 # realbad
    очень жаль, ждем к началу сезона 20/21

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  3. only--liverpool 09.07.2019 15:32 # only--liverpool
    Мане еще играет вообще-то в кубке Африки

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  4. blackdreamer 09.07.2019 15:02 # blackdreamer
    вернеться что бы ебать прям с лавки скамцо

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  5. coon4 09.07.2019 15:01 # coon4
    Жаль его, надеюсь вернётся к началу очередного безчемпионского сезона ливерпука.

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