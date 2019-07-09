Шакири пропустит начало предсезонного периода
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири пропустит начало предсезонного периода из-за травмы икроножной мышцы.
Эту травму Шакири получил за сборную Швейцарии в проигранном англичанам матче за третье место плей-офф Лиги Наций в начале июня.
27-летнему вингеру не удалось восстановиться за время летних каникул, и впереди у Джердана период реабилитации. Лишь после этого он сможет приступить к тренировкам с партнерами по "Ливерпулю".
"Шакири все еще травмирован после выступлений за национальную команду, и ему потребуется некоторое время, чтобы вернуться в строй".
"У него надрыв в икроножной мышце, поэтому он будет недоступен какое-то время", — сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп официальному веб-сайту клуба.
Добавим, что "Ливерпуль" начинает готовиться к новому сезону также без Роберто Фирмино, Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые едва отправились отдыхать после выступлений на Кубке Америки и Кубке Африки.
09.07.2019 15:00
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Последние комментарии:
травма е6ала на фото)
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очень жаль, ждем к началу сезона 20/21
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Мане еще играет вообще-то в кубке Африки
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вернеться что бы ебать прям с лавки скамцо
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Жаль его, надеюсь вернётся к началу очередного безчемпионского сезона ливерпука.
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