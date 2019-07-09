Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири пропустит начало предсезонного периода из-за травмы икроножной мышцы.

Эту травму Шакири получил за сборную Швейцарии в проигранном англичанам матче за третье место плей-офф Лиги Наций в начале июня.



27-летнему вингеру не удалось восстановиться за время летних каникул, и впереди у Джердана период реабилитации. Лишь после этого он сможет приступить к тренировкам с партнерами по "Ливерпулю".



"Шакири все еще травмирован после выступлений за национальную команду, и ему потребуется некоторое время, чтобы вернуться в строй".



"У него надрыв в икроножной мышце, поэтому он будет недоступен какое-то время", — сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп официальному веб-сайту клуба.



Добавим, что "Ливерпуль" начинает готовиться к новому сезону также без Роберто Фирмино, Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые едва отправились отдыхать после выступлений на Кубке Америки и Кубке Африки.