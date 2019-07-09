"Эвертон" находится среди претендентов на Фабиана Дельфа

"Эвертон" является одним из нескольких клубов, проявляющих интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Фабиану Дельфу.

Дельф выступает на "Этихад" с 2015 года и все это время был полезен "горожанам" не только своим английским паспортом, но и универсальностью — Фабиан способен сыграть как в центре поля, так и на левом фланге обороны.



Однако стремительный прогресс Александра Зинченко и возвращение в "Сити" Анхелиньо вкупе с покупкой Родри позволяют Хосепу Гвардиоле безболезненно отказаться от услуг 29-летнего игрока сборной Англии.



Как сообщает Sky Sports, чемпионы Премьер-Лиги уже сообщили Дельфу, что тот волен уйти из клуба этим летом. Интерес к Фабиану достаточно велик, однако пока никто не решился выдвинуть свое предложение.



Среди заинтересованных в Дельфе клубов значится и "Эвертон". На "Этихад" ожидают, что претенденты Фабиана активизируются в ближайшие несколько дней.



Добавим, что в минувшем сезоне Премьер-Лиги Дельф сыграл 11 матчей, схлопотав одну красную карточку.