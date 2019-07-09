Мурич заключил новый контракт с "Сити" и отправился в "Ноттингем Форест"
Голкипер Аро Мурич заключил новый контракт с "Манчестер Сити", после чего отправился в аренду в "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа.
Напомним, прошлым летом Мурич был арендован "НАК Бреда". Успев сыграть всего один матч за голландский клуб, Аро был срочно отозван в "Сити", чтобы заменить получившего серьезную травму Клаудио Браво в роли дублера для Эдерсона.
В сезоне 2018/19 Муричу довелось сыграть всего 420 минут за "горожан", однако за это время он пропустил лишь один гол, а также совершил два сейва в послематчевой серии пенальти против "Лестера" в 1/4 финала Кубка Лиги.
Продемонстрировав свой потенциал, 20-летний игрок сборной Косово заслужил новую сделку до 2024 года, а теперь отправляется за практикой в Чемпионшип.
09.07.2019 13:30
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Принц Аро!!!
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Ну че ограниченные? Король или просто второй после бога?
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