"Юнайтед" обратился насчет Лемина

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос относительно доступности для трансфера полузащитника "Саутгемптона" Марио Лемина.

25-летний игрок сборной Габона не полетел со "святыми" на тренировочный сбор в Австрию, получив разрешение провести переговоры с другими клубами.



На "Сент Мэри" осведомлены, что уровень интереса к Лемина высок, и готовы отпустить свою звезду по правильной цене — минимум 18 миллионов фунтов, за которые Марио был куплен у "Ювентуса" в 2017 году.



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" уже установил контакт с Лемина, в котором главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер может увидеть замену для отправившегося в ПСЖ Андера Эрреры.



Среди прочих претендентов на Марио называются "Арсенал" и "Лестер".