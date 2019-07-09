"Юнайтед" обратился насчет Лемина

Марио Лемина "Манчестер Юнайтед" сделал запрос относительно доступности для трансфера полузащитника "Саутгемптона" Марио Лемина.

25-летний игрок сборной Габона не полетел со "святыми" на тренировочный сбор в Австрию, получив разрешение провести переговоры с другими клубами.

На "Сент Мэри" осведомлены, что уровень интереса к Лемина высок, и готовы отпустить свою звезду по правильной цене — минимум 18 миллионов фунтов, за которые Марио был куплен у "Ювентуса" в 2017 году.

Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" уже установил контакт с Лемина, в котором главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер может увидеть замену для отправившегося в ПСЖ Андера Эрреры.

Среди прочих претендентов на Марио называются "Арсенал" и "Лестер".


Метки Лемина, Манчестер Юнайтед, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 206

Поиск: