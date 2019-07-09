"Юнайтед" обратился насчет Лемина
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос относительно доступности для трансфера полузащитника "Саутгемптона" Марио Лемина.
25-летний игрок сборной Габона не полетел со "святыми" на тренировочный сбор в Австрию, получив разрешение провести переговоры с другими клубами.
На "Сент Мэри" осведомлены, что уровень интереса к Лемина высок, и готовы отпустить свою звезду по правильной цене — минимум 18 миллионов фунтов, за которые Марио был куплен у "Ювентуса" в 2017 году.
Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" уже установил контакт с Лемина, в котором главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер может увидеть замену для отправившегося в ПСЖ Андера Эрреры.
Среди прочих претендентов на Марио называются "Арсенал" и "Лестер".
09.07.2019 13:00
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