Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" обнаружил альтернативу Бруну Фернандешу. "Эвертон" сделает предложение по Малкому. Поль Погба и Джесси Лингард едва не подрались. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

У "Реала" остается один месяц, чтобы продать Гарета Бэйла. Через месяц закрывается трансферное окно в Премьер-Лиге, а только английские гранды могут позволить себе валлийского вингера. (AS)



В "Реале" уверены, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти только к ним. (Daily Mail)



Чтобы предложить 150 миллионов фунтов за Погба, "Реалу" потребуется продать плеймейкера Хамеса Родригеса. (Daily Mail)



"Юнайтед" видит в полузащитнике "Лацио" Сергее Милинкович-Савиче хорошую альтернативу Бруну Фернандешу из "Спортинга" и собирается предложить за серба 67 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)



Вингер Давид Нерес, которым интересовались "Юнайтед" и "Эвертон", решил остаться в "Аяксе". (Algemeen Dagblad)



Полузащитник "Саутгемптона" Марио Лемина вызывает интерес со стороны "Юнайтед", "Арсенала", "Лестера" и "Аталанты". (Daily Mail)



"Арсенал" интересуется вингером "Реала" Лукасом Васкесом. (Marca)



"Фенербахче" готов приютить полузащитника "Арсенала" Месута Озила, если "канониры" будут субсидировать часть его зарплаты. (Fanatik)



"РБ Лейпциг" улучшил до 22.5 млн. фунтов предложение о покупке вингера "Эвертона" Адемолы Лукмана. (Daily Mail)



"Эвертон" предложит 35 млн. фунтов за вингера "Барселоны" Малкома, который также интересен "Арсеналу". (RMC Sport)



"Уотфорд" может купить за рекордные для своего клуба 25 млн. фунтов вингера "Ниццы" Аллана Сен-Максимена. (Sky Sports)



"Астон Вилла" потеряла интерес к голкиперу Джеку Батленду, за которого "Стоук" требует 25 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Астон Вилла" собирается подписать экс-нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа. (The Sun)



"Астон Вилла" надеется повторно арендовать защитника "Юнайтед" Акселя Туанзебе. (The Telegraph)



Бывший защитник "Ливерпуля" Альберто Морено близок к переходу в "Вильярреал". (ESPN)



Другое



Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард назвал "фальшивыми новостями" слухи, сватающие его в "Юнайтед". (Daily Star)



Новичок "Юнайтед" Даниэль Джеймс оказался лучшим по фитнес-тестам в своей команде после возвращения игроков из отпуска. (The Sun)



Поль Погба и Джесси Лингард поругались во время предсезонного турне "Юнайтед". (Daily Mail)



Экс-нападающий "Ливерпуля" и "Сити" Марио Балотелли заплатил несколько тысяч евро владельцу бара, чтобы тот голышом на мопеде заехал в море. (Liverpool Echo)