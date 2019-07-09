Лукаку надеется сыграть против "Юнайтед" 20 июля

Нападающий Ромелу Лукаку надеется перейти в "Интер" к 20 июля, чтоб сыграть в этот день против "Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче.

Лукаку является целью номер один главного тренера "Интера" Антонио Конте на летнее трансферное окно, однако прямо сейчас у клуба Серии А нет требуемых 75 миллионов фунтов на покупку Ромелу.



Чтобы все-таки купить 26-летнего бельгийца, "Интеру" нужно продать ряд игроков, которые не входят в планы Конте. Этот процесс может потребовать времени, однако Daily Mirror утверждает, что судьба Лукаку должна проясниться в ближайшие две недели.



По крайней мере, на это надеется Конте и сам Лукаку, который уже приступил к предсезонной подготовке вместе с "красным дьяволами".



По информации издания, "Интер" собирается выдвинуть свое предложение на следующей неделе, а это оставляет Ромелу шансы сыграть против "Юнайтед" в Сингапуре 20 июля.