Лукаку надеется сыграть против "Юнайтед" 20 июля

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку надеется перейти в "Интер" к 20 июля, чтоб сыграть в этот день против "Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче.

Лукаку является целью номер один главного тренера "Интера" Антонио Конте на летнее трансферное окно, однако прямо сейчас у клуба Серии А нет требуемых 75 миллионов фунтов на покупку Ромелу.

Чтобы все-таки купить 26-летнего бельгийца, "Интеру" нужно продать ряд игроков, которые не входят в планы Конте. Этот процесс может потребовать времени, однако Daily Mirror утверждает, что судьба Лукаку должна проясниться в ближайшие две недели.

По крайней мере, на это надеется Конте и сам Лукаку, который уже приступил к предсезонной подготовке вместе с "красным дьяволами".

По информации издания, "Интер" собирается выдвинуть свое предложение на следующей неделе, а это оставляет Ромелу шансы сыграть против "Юнайтед" в Сингапуре 20 июля.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2019 10:00

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