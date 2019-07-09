Дзола раскритиковал "Челси" за поспешное увольнение Сарри
Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола раскритиковал решение клуба уволить Маурицио Сарри уже после одного сезона.
Прибыв на "Стэмфорд Бридж" лишь прошлым летом, в своем дебютном английском сезоне Сарри финишировал в топ-4 Премьер-Лиги, выиграл Лигу Европы и добрался до финала Кубка Лиги, однако боссов клуба это не устроило.
По мнению Дзолы, "синие" напрасно отпустили Сарри так рано, и в своем втором сезоне Маурицио был бы еще успешнее.
"Думаю, наибольшая эффективность в работе Маурицио достигается не в первый год, а во второй год и далее".
"Учитывая его манеру работы, ему требуется немного времени, чтобы добиться желаемого. Он очень требователен к игрокам".
"Но как только игроки привыкнут к его требованиям, они начинают становиться лучше и лучше, а эффективность работы повышается".
"Жаль, что он ушел так рано. Думаю, для клуба было бы хорошо, если бы Маурицио остался. Для самого Маурицио тоже было бы хорошо остаться", — сообщил Дзола talkSPORT.
09.07.2019 09:00
Просмотров: 1046
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Азарчик слил САРРИ и сам смылся!
А так по делу Дзола высказался НО Сарри сам захотел сленять в сериал.
(ответить)
Сарри в Юве поставит атакующий футбол, затем придёт Гвардиола штамповать ЛЧ.
ой, Серию А
(ответить)
типичный тупой пенс этот дзола, всем известно что сосари никто не увольнял , а он сам пошел на повышение
(ответить)
Странный мужчина. Дед сам попросился на выход. Думаю, в Челси не собирались гнать его ссаными тряпками.
(ответить)
Саррибол обоссал Членси и свалил...красава макаронник:)
(ответить)
он че пьяным интервью давал? Дедуля сам свалил на теплое местечко.
(ответить)
Пора бы уже понять, что в челси, только так дела и делаются. Тренера сменяются, кубки собираются. Если хочется долгого сотрудничества, то только не в челси.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий