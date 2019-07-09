Дзола раскритиковал "Челси" за поспешное увольнение Сарри

Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола раскритиковал решение клуба уволить Маурицио Сарри уже после одного сезона.

Прибыв на "Стэмфорд Бридж" лишь прошлым летом, в своем дебютном английском сезоне Сарри финишировал в топ-4 Премьер-Лиги, выиграл Лигу Европы и добрался до финала Кубка Лиги, однако боссов клуба это не устроило.



По мнению Дзолы, "синие" напрасно отпустили Сарри так рано, и в своем втором сезоне Маурицио был бы еще успешнее.



"Думаю, наибольшая эффективность в работе Маурицио достигается не в первый год, а во второй год и далее".



"Учитывая его манеру работы, ему требуется немного времени, чтобы добиться желаемого. Он очень требователен к игрокам".



"Но как только игроки привыкнут к его требованиям, они начинают становиться лучше и лучше, а эффективность работы повышается".



"Жаль, что он ушел так рано. Думаю, для клуба было бы хорошо, если бы Маурицио остался. Для самого Маурицио тоже было бы хорошо остаться", — сообщил Дзола talkSPORT.