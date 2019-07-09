Дзола раскритиковал "Челси" за поспешное увольнение Сарри

Джанфранко Дзола и Маурицио Сарри Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола раскритиковал решение клуба уволить Маурицио Сарри уже после одного сезона.

Прибыв на "Стэмфорд Бридж" лишь прошлым летом, в своем дебютном английском сезоне Сарри финишировал в топ-4 Премьер-Лиги, выиграл Лигу Европы и добрался до финала Кубка Лиги, однако боссов клуба это не устроило.

По мнению Дзолы, "синие" напрасно отпустили Сарри так рано, и в своем втором сезоне Маурицио был бы еще успешнее.

"Думаю, наибольшая эффективность в работе Маурицио достигается не в первый год, а во второй год и далее".

"Учитывая его манеру работы, ему требуется немного времени, чтобы добиться желаемого. Он очень требователен к игрокам".

"Но как только игроки привыкнут к его требованиям, они начинают становиться лучше и лучше, а эффективность работы повышается".

"Жаль, что он ушел так рано. Думаю, для клуба было бы хорошо, если бы Маурицио остался. Для самого Маурицио тоже было бы хорошо остаться", — сообщил Дзола talkSPORT.



Метки Дзола, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2019 09:00

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  1. chelsiukpro 09.07.2019 10:02 # chelsiukpro
    Азарчик слил САРРИ и сам смылся!
    А так по делу Дзола высказался НО Сарри сам захотел сленять в сериал.

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  2. largo-winch 09.07.2019 10:02 # largo-winch
    Сарри в Юве поставит атакующий футбол, затем придёт Гвардиола штамповать ЛЧ.
    ой, Серию А

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  3. dom1no 09.07.2019 09:37 # dom1no
    типичный тупой пенс этот дзола, всем известно что сосари никто не увольнял , а он сам пошел на повышение

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  4. ofori-twumasi 09.07.2019 09:37 # ofori-twumasi
    Странный мужчина. Дед сам попросился на выход. Думаю, в Челси не собирались гнать его ссаными тряпками.

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  5. liverpool1892est 09.07.2019 09:26 # liverpool1892est
    Саррибол обоссал Членси и свалил...красава макаронник:)

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  6. farot 09.07.2019 09:10 # farot
    он че пьяным интервью давал? Дедуля сам свалил на теплое местечко.

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  7. jayspearingagent 09.07.2019 09:04 # jayspearingagent
    Пора бы уже понять, что в челси, только так дела и делаются. Тренера сменяются, кубки собираются. Если хочется долгого сотрудничества, то только не в челси.

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