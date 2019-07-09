Харри Магуайр польщен интересом "Юнайтед"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр польщен интересом "Манчестер Юнайтед" к своей персоне и хотел бы присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.

Помимо "Юнайтед", на Магуайра в это трансферное окно также претендует "Манчестер Сити". Казалось бы, возможность поработать с Хосепом Гвардиолой и выступить в Лиге Чемпионов делает "горожан" более привлекательным вариантом для Харри.



Однако Goal стало известно от близкого к переговорам по Магуайру источника, что 26-летний игрок сборной Англии польщен настойчивостью "красных дьяволов" и с радостью бы к ним присоединился.



Кроме того, "Юнайтед" имеет давний интерес к Магуайру, интересуясь им с прошлого лета. На "Олд Траффорд" Харри предлагают роль лидера, тогда в "Сити" он просто был бы одним из многих.



Теперь Магуайру остается надеяться, что "дьяволы" согласуют его стоимость. В данный момент "Юнайтед" предлагает 70 миллионов фунтов за Харри, тогда как "Лестер" надеется получить за свою звезду более 80 млн.