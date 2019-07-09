Харри Магуайр польщен интересом "Юнайтед"
Защитник "Лестера" Харри Магуайр польщен интересом "Манчестер Юнайтед" к своей персоне и хотел бы присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.
Помимо "Юнайтед", на Магуайра в это трансферное окно также претендует "Манчестер Сити". Казалось бы, возможность поработать с Хосепом Гвардиолой и выступить в Лиге Чемпионов делает "горожан" более привлекательным вариантом для Харри.
Однако Goal стало известно от близкого к переговорам по Магуайру источника, что 26-летний игрок сборной Англии польщен настойчивостью "красных дьяволов" и с радостью бы к ним присоединился.
Кроме того, "Юнайтед" имеет давний интерес к Магуайру, интересуясь им с прошлого лета. На "Олд Траффорд" Харри предлагают роль лидера, тогда в "Сити" он просто был бы одним из многих.
Теперь Магуайру остается надеяться, что "дьяволы" согласуют его стоимость. В данный момент "Юнайтед" предлагает 70 миллионов фунтов за Харри, тогда как "Лестер" надеется получить за свою звезду более 80 млн.
09.07.2019 08:00
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Сперва говорил, что предпочёл бы Сити, теперь уже рад выступать за МЮ. Походу, если источник не врёт, МЮ реально его собирается купить. Раз уже запел сам Магуайр в таком духе, то следует этого ожидать.
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