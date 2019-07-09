Марио Балотелли предложен "Вест Хэму"

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Марио Балотелли может вернуться в Премьер-Лигу, если "Вест Хэм" воспользуется предложенной возможностью его подписать.

В это трансферное окно "молотобойцы" лишились уже трех нападающих, не став продлевать контракт с Энди Кэрроллом и продав Лукаса Переса с Марко Арнаутовичем.



В результате "Вест Хэм" начинает предсезонную подготовку с единственным нападающим в лице Хавьера Эрнандеса, да и тот уже достаточно давно сомневается в своем будущем.



В данный момент лондонцы работают над приобретением Макси Гомеса из "Сельты" стоимостью 45 миллионов фунтов, но этого им может оказаться мало.



Как стало известно The Telegraph, недавно на Мануэля Пеллегрини вышли представители Балотелли, предложив главному тренеру "Вест Хэма" воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Манчестер Сити".



28-летний итальянец доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "Марселем", однако пока Пеллегрини не проявил никакого интереса к Марио.