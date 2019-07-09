"Арсенал" согласовал стоимость Салиба

"Арсенал" согласовал размер компенсации за защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба в размере 26 миллионов фунтов.

18-летний Салиба лишь в минувшем сезоне пробился в первую команду "Сент-Этьена" и сыграл 16 матчей в рамках Лиги 1, и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь к себе интерес больших клубов.



Однако достанется Вильям "Арсеналу". Как утверждает Daily Mail, "канониры" достигли договоренности с "Сент-Этьеном" относительно размера компенсации за юниора.



В данный момент двум клубам лишь нужно решить, где Салиба проведет следующий сезон. "Сент-Этьен" предпочитает немедленно вернуть Вильяма на правах аренды после продажи.



По всей видимости, "канониры" согласятся на условия французской стороны, ведь в таком случае они смогут отсрочить выплату большей части компенсации до следующего года.