"Юнайтед" обратился к "Челси" насчет Бакайоко

Тьемуэ Бакайоко "Манчестер Юнайтед" обратился к "Челси" насчет приобретения полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

Ранее этим летом "красные дьяволы" уже попрощались с Андером Эррерой, который ушел свободным агентом в ПСЖ, а теперь рискуют лишиться Поля Погба и Неманьи Матича.

В сложившейся ситуации клуб с "Олд Траффорд" вынужден охотиться сразу за несколькими центральными полузащитниками, среди которых значится и 24-летний Бакайоко.

Как сообщает RMC Sport, интерес к Тьемуэ также проявляют "Арсенал" и ПСЖ. Все эти клубы надеются, что новый главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард, как и его предшественник Маурицио Сарри, откажется от услуг Бакайоко.

Напомним, что в 2017 году Бакайоко обошелся "Челси" в 40 миллионов фунтов. Уже после одного сезона в Англии, Тьемуэ отправился в аренду в "Милан", где произвел неоднозначное впечатление и не смог заслужить постоянный контракт.


Метки Бакайоко, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 847

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 09.07.2019 00:34 # sisyazavr
    Бака был жутким дном в Челси.

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  2. chelseafanmd 09.07.2019 00:24 # chelseafanmd
    50 и пусть берут

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  3. chebrec 09.07.2019 00:17 # chebrec
    Они шо там ебобо

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  4. sumyfan 09.07.2019 00:15 # sumyfan
    Боссы югайтед поехали крышей. Мало тупых зазнавшихся ниггеров- нужен ещё один

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  5. dom1no 09.07.2019 00:08 # dom1no
    вот это орейро будет

    интересно что пенсы распишут, бакайока топарь же или нет?

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  6. awesome-arsenal 09.07.2019 00:08 # awesome-arsenal
    bezviz

    смотрю видосики по Бакайоке и прям кончаю, это топище лютый! техника, скилы, уже лучше погбы и Матича

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