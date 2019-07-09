"Юнайтед" обратился к "Челси" насчет Бакайоко
"Манчестер Юнайтед" обратился к "Челси" насчет приобретения полузащитника Тьемуэ Бакайоко.
Ранее этим летом "красные дьяволы" уже попрощались с Андером Эррерой, который ушел свободным агентом в ПСЖ, а теперь рискуют лишиться Поля Погба и Неманьи Матича.
В сложившейся ситуации клуб с "Олд Траффорд" вынужден охотиться сразу за несколькими центральными полузащитниками, среди которых значится и 24-летний Бакайоко.
Как сообщает RMC Sport, интерес к Тьемуэ также проявляют "Арсенал" и ПСЖ. Все эти клубы надеются, что новый главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард, как и его предшественник Маурицио Сарри, откажется от услуг Бакайоко.
Напомним, что в 2017 году Бакайоко обошелся "Челси" в 40 миллионов фунтов. Уже после одного сезона в Англии, Тьемуэ отправился в аренду в "Милан", где произвел неоднозначное впечатление и не смог заслужить постоянный контракт.
09.07.2019 00:05
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Последние комментарии:
Бака был жутким дном в Челси.
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50 и пусть берут
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Они шо там ебобо
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Боссы югайтед поехали крышей. Мало тупых зазнавшихся ниггеров- нужен ещё один
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вот это орейро будет
интересно что пенсы распишут, бакайока топарь же или нет?
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bezviz
смотрю видосики по Бакайоке и прям кончаю, это топище лютый! техника, скилы, уже лучше погбы и Матича
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