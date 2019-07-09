"Юнайтед" обратился к "Челси" насчет Бакайоко

"Манчестер Юнайтед" обратился к "Челси" насчет приобретения полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

Ранее этим летом "красные дьяволы" уже попрощались с Андером Эррерой, который ушел свободным агентом в ПСЖ, а теперь рискуют лишиться Поля Погба и Неманьи Матича.



В сложившейся ситуации клуб с "Олд Траффорд" вынужден охотиться сразу за несколькими центральными полузащитниками, среди которых значится и 24-летний Бакайоко.



Как сообщает RMC Sport, интерес к Тьемуэ также проявляют "Арсенал" и ПСЖ. Все эти клубы надеются, что новый главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард, как и его предшественник Маурицио Сарри, откажется от услуг Бакайоко.



Напомним, что в 2017 году Бакайоко обошелся "Челси" в 40 миллионов фунтов. Уже после одного сезона в Англии, Тьемуэ отправился в аренду в "Милан", где произвел неоднозначное впечатление и не смог заслужить постоянный контракт.