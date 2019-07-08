Ориги: "Ливерпулю" требовался перерыв, чтобы вернуться еще сильнее и голоднее"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги считает, что его команде было важно перевести дух после тяжелого прошлого сезона.

В минувший уикенд игроки "Ливерпуля" начали возвращаться из отпуска, чтобы начать подготовку к сезону 2019/20, который обещает быть еще более насыщенным из-за участия в Суперкубке Англии, Суперкубке Европы и клубном Чемпионате Мира.



Ориги рад, что "Ливерпуль" может взяться за покорение новых высот, хорошо отдохнув. Дивок уверяет, что "красные" не успокоятся после победы в Лиге Чемпионов.



"Думаю, всегда хорошо, когда ты можешь отдохнуть и просто расслабиться. Думаю, мы нуждались в этом в психологическом плане, потому что это был длинный сезон, хороший сезон. Мы перезарядили батареи и рады вернуться".



"Мы выиграли Лигу Чемпионов, и после такого рода побед ты хочешь побеждать еще больше".



"После финала в Мадриде я увиделся с сэром Кенни Далглишем, и он сказал мне, что первый трофей — это приятно, но второй трофей будет еще более особенным. Мы постараемся изо всех сил, чтобы выиграть этот второй трофей".



"У этой команды большой потенциал, у нас есть все необходимое. Мы уже сделали шаги в своем развитии, каждый стал на год старше, у нас появился опыт побед, поэтому я думаю, мы вернемся еще сильнее и еще голоднее", — цитирует Ориги Sky Sports.