"Вест Хэм" хочет сделать свой стадион самым вместительным в Лондоне
"Вест Хэм" собирается сделать свой стадион крупнейшим среди всех футбольных клубов в Лондоне.
В данный момент Лондонский стадион, находящийся у "молотобойцев" в долгосрочной аренде, вмещает 60 тысяч зрителей.
С недавних пор по вместимости Лондонский стадион уступает "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", который может одновременно принять 62,062 зрителя.
Однако Sky Sports стало известно, в данный момент "Вест Хэм" разрабатывает проект, чтобы добавить своей арене еще 2,500 мест.
Пока этот проект находится на стадии разработки и обсуждения с местными жителями, и клуб еще не обращался за разрешением на реконструкцию.
Добавим, что Лондонский стадион принимает не только футбольные матчи, но также различные спортивные и развлекательные мероприятия. Например, музыкальные концерты здесь собирают до 80 тысяч зрителей одновременно.
08.07.2019 22:00
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Пляяя этот убогий беговая дорожка Портит всю английскую пример лигу и портит атмосферу этот дермо круглая конструкция стадика херня какая то не удобно вообще смотреть футбол трансляцию этого стадика плин так далеко нахоится игроки херня не красиво АПТОНПАКРКЕ все ьыло ахирительная АТМОСФЕРА БЛИЗКО расположенные трибуны, прекрасный обзор при трансляций из главной камеры
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Тыщ на 5-7 хотяб. Стоит ли заморачиваться за 2.5 тыс мест. Только ради того,чтоб быть самым крупным стадиком в Лондоне - идея сомнительная
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Чепуха это все
В ландоне только один король это аристократы
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А почему не на 2063? Раз уж повелителям резиновых членов так хочется хоть в чем то быть первыми.
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