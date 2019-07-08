"Вест Хэм" хочет сделать свой стадион самым вместительным в Лондоне

"Вест Хэм" собирается сделать свой стадион крупнейшим среди всех футбольных клубов в Лондоне.

В данный момент Лондонский стадион, находящийся у "молотобойцев" в долгосрочной аренде, вмещает 60 тысяч зрителей.



С недавних пор по вместимости Лондонский стадион уступает "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", который может одновременно принять 62,062 зрителя.



Однако Sky Sports стало известно, в данный момент "Вест Хэм" разрабатывает проект, чтобы добавить своей арене еще 2,500 мест.



Пока этот проект находится на стадии разработки и обсуждения с местными жителями, и клуб еще не обращался за разрешением на реконструкцию.



Добавим, что Лондонский стадион принимает не только футбольные матчи, но также различные спортивные и развлекательные мероприятия. Например, музыкальные концерты здесь собирают до 80 тысяч зрителей одновременно.