Будущее Сане может проясниться на этой неделе

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что будущее вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане может проясниться на этой неделе.

Как известно, чемпионы Бундеслиги избрали своего соотечественника Сане целью номер один на замену покинувшим клуб ветеранам Арьену Роббену и Франку Рибери.



Официальные лица "Баварии" открыто говорили о своем интересе к Сане, но были вынуждены запастись терпением, потому что 23-летний игрок сборной Германии отказался обсуждать свое будущее во время отпуска. Однако сейчас дело должно сдвинуться с мертвой точки.



"Ситуация такова, что на этой неделе он возвращается из отпуска, во время которого он не хотел вести переговоры".



"Теперь вам нужно запастись терпением и спокойствием, чтобы узнать, получится ли у нас что-нибудь".



"Все знают, что мы ищем флангового игрока. Мы лишились Франка Рибери и Арьена Роббена — игроков, которые формировали образ "Баварии", — цитирует Румменигге Goal.