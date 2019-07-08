"Тоттенхэм" заключил новые контракты с Дэвисом и Уинксом

"Тоттенхэм" объявил, что защитник Бен Дэвис и полузащитник Харри Уинкс заключили новые контракты, рассчитанные до 2024 года.

После своего перехода из "Суонси" пять лет назад 26-летний Дэвис сыграл 168 матчей за "шпор" и забил четыре гола.



Что касается 23-летнего Уинкса, то он является воспитанником академии "Тоттенхэма", сыграв 102 матча за родной клуб и забив два гола после своего дебюта против "Партизана" в ноябре 2014.



Оба игрока занимают центральное место в планах главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино на будущее, доказательством чему стали новые долгосрочные контракты.



Добавим, что этим летом "Тоттенхэм" ищет покупателя на Данни Роуза. Если у лондонцев получится, то в новом сезоне валлиец Дэвис может стать основным левым защитником команды.