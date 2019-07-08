"Астон Вилла" выкупила Тайрона Мингса у "Борнмута"

"Астон Вилла" завершила приобретение защитника Тайрона Мингса, заплатив "Борнмуту" 20 миллионов фунтов в качестве компенсации. Еще 5 млн. предусмотрены в виде бонусов.

Мингс оставил очень хорошее впечатление за время своей аренды на "Вилла Парк" во второй половине минувшего сезона, поспособствовав победе команды Дина Смита в финале плей-офф Чемпионшипа.



После своего выхода в Премьер-Лигу "вилланы" выразили желание вернуть 26-летнего англичанина и накануне ударили по рукам с "Борнмутом". Остальные формальности, включая согласование личного контракта, были улажены молниеносно.



Сегодня Тайрон прошел медицинское обследование и заключил долгосрочный контракт, чтобы позже на этой неделе улететь с "Астон Виллой" в США для подготовки к новому сезону.



"Мы рады возвращению Тайрона в "Астон Виллу" на постоянной основе. Думаю, каждый мог видеть, какая связь установилась между ним с клубом, и это прекрасно, что мы сможем продолжить свои отношения в Премьер-Лиге".



"Он будет неотъемлемой частью команды в новом сезоне, и я предвкушаю наш совместную работу и надеюсь помочь ему с дальнейшим развитием своей игры", — сообщил Дин Смит.



