"Астон Вилла" выкупила Тайрона Мингса у "Борнмута"

Тайрон Мингс "Астон Вилла" завершила приобретение защитника Тайрона Мингса, заплатив "Борнмуту" 20 миллионов фунтов в качестве компенсации. Еще 5 млн. предусмотрены в виде бонусов.

Мингс оставил очень хорошее впечатление за время своей аренды на "Вилла Парк" во второй половине минувшего сезона, поспособствовав победе команды Дина Смита в финале плей-офф Чемпионшипа.

После своего выхода в Премьер-Лигу "вилланы" выразили желание вернуть 26-летнего англичанина и накануне ударили по рукам с "Борнмутом". Остальные формальности, включая согласование личного контракта, были улажены молниеносно.

Сегодня Тайрон прошел медицинское обследование и заключил долгосрочный контракт, чтобы позже на этой неделе улететь с "Астон Виллой" в США для подготовки к новому сезону.

"Мы рады возвращению Тайрона в "Астон Виллу" на постоянной основе. Думаю, каждый мог видеть, какая связь установилась между ним с клубом, и это прекрасно, что мы сможем продолжить свои отношения в Премьер-Лиге".

"Он будет неотъемлемой частью команды в новом сезоне, и я предвкушаю наш совместную работу и надеюсь помочь ему с дальнейшим развитием своей игры", — сообщил Дин Смит.


Метки Астон Вилла, Борнмут, Мингс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2019 19:55

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