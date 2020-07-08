"Лестер" выкупил Тилеманса за 40 млн. фунтов

Юри Тилеманс "Лестер" официально подтвердил приобретение полузащитника "Монако" Юри Тилеманса за рекордные для своего клуба 40 миллионов фунтов.

Напомним, Тилеманс провел у "лис" вторую половину минувшего сезона на правах аренды. Юри очень быстро освоился в английском футболе и превратился в ключевого игрока команды Брендана Роджерса.

В 13 матчах, что Тилеманс успел сыграть за "Лестер", он забил три гола и отдал четыре результативные передачи, чем, по слухам, привлек внимание "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", которые этим летом могут попрощаться с Полем Погба и Кристианом Эриксеном, соответственно.

Однако клубу с "Кинг Пауэр" удалось опередить своих более именитых и богатых конкурентов, убедив 22-летнего игрока сборной Бельгии, что "Лестер" — лучшее место, чтобы он продолжил свое развитие.

Пройдя медицинское обследование, Тилеманс заключил контракт на четыре года и стал третьим новичком "лис" в это трансферное окно после защитника Джеймса Джастина и нападающего Айозе Переса.

"Я доволен, что Юри решил присоединиться к "Лестеру". Это невероятно захватывающие времена для нашего футбольного клуба, а приглашение игрока уровня Юри является свидетельством того, насколько мы голодны до успеха здесь".

"Юри великолепно освоился в команде в прошлом сезоне, он уже показал, что может проявлять себя в Премьер-Лиге, и он станет очередным дополнением к этому невероятно талантливому коллективу игроков в "Лестере", — сообщил Роджерс.


Метки Лестер, Монако, Тилеманс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2019 19:40

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Последние комментарии:




  1. reams 08.07.2019 21:19 # reams
    А че за новый прикол такой считать трансферный бюджет Арсигноля ?
    По трехцветному договорились, шотландца уже считай купили, Заа на подходе и это все за сорокет, там еще Караско в начале июня с поднебесной вылетел, скоро в Лондон прибудет ))

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  2. chronicle 08.07.2019 21:18 # chronicle
    Надеюсь великий Владимир Владимирович не простит грузинской мрази это хачевское невежество и чуркагана будут хоронить в закрытом.

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  3. al-faarabi 08.07.2019 21:18 # al-faarabi
    ван обоссака похож на lil uzi vert, только сейчас пригляделся

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  4. only--liverpool 08.07.2019 21:04 # only--liverpool
    Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет

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  5. thegodfather 08.07.2019 21:00 # thegodfather
    Гамбит, пхахахахсх, сосать

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  6. sausage 08.07.2019 20:51 # sausage
    Для Арсенала, Челси и МЮ топ-4 становится всё менее реальной. Даёшь Лестер в ЛЧ!

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  7. al-faarabi 08.07.2019 20:41 # al-faarabi
    я заметил что в Бернли нет черных, азиатов, арабов, латиносов, если этот клуб расистов, то мне их очень жаль, пусть дальше играют с "белыми" деревьями из ирландии и прочих околофутбольных стран

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  8. al-faarabi 08.07.2019 20:37 # al-faarabi
    Де Брюйне на минималках, вообще пацан топарь, мог бы и по статуснее клуб перейти

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  9. toledo 08.07.2019 20:31 # toledo
    Арсеналу пора бежать к Челси и по соседски просить денег в долг до следующего ТО.

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  10. funkyfresh 08.07.2019 20:20 # funkyfresh
    Лестер тратит весь трансферый бюджет гг на одного игрока. Жесть конечно гг опустили ниже плинтуса.

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  11. zheka000000 08.07.2019 20:19 # zheka000000
    Габуния топ!

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  12. pistolero-lfc 08.07.2019 20:17 # pistolero-lfc
    Погба без понтов. У Роджерса у него большое будущее

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  13. funkyfresh 08.07.2019 20:13 # funkyfresh
    Манки рот открывают про шестое место, ор))

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  14. alexomck 08.07.2019 20:01 # alexomck
    норм конкуренты Челси, в борьбе за 6 место, усиляются:)

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  15. keane16 08.07.2019 20:01 # keane16
    Таки тилеманс не хуже милинкович-гавносавича, а на сдачу можно было минга взять, который не хуже магвайра

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  16. beatles-red 08.07.2019 19:52 # beatles-red
    Лестер покупает за сорокет игрока и могут еще, а у Арсенала на весь ТО 47.

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  17. muchampion 08.07.2019 19:50 # muchampion
    топ-трансфер

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