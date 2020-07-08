"Лестер" выкупил Тилеманса за 40 млн. фунтов
"Лестер" официально подтвердил приобретение полузащитника "Монако" Юри Тилеманса за рекордные для своего клуба 40 миллионов фунтов.
Напомним, Тилеманс провел у "лис" вторую половину минувшего сезона на правах аренды. Юри очень быстро освоился в английском футболе и превратился в ключевого игрока команды Брендана Роджерса.
В 13 матчах, что Тилеманс успел сыграть за "Лестер", он забил три гола и отдал четыре результативные передачи, чем, по слухам, привлек внимание "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", которые этим летом могут попрощаться с Полем Погба и Кристианом Эриксеном, соответственно.
Однако клубу с "Кинг Пауэр" удалось опередить своих более именитых и богатых конкурентов, убедив 22-летнего игрока сборной Бельгии, что "Лестер" — лучшее место, чтобы он продолжил свое развитие.
Пройдя медицинское обследование, Тилеманс заключил контракт на четыре года и стал третьим новичком "лис" в это трансферное окно после защитника Джеймса Джастина и нападающего Айозе Переса.
"Я доволен, что Юри решил присоединиться к "Лестеру". Это невероятно захватывающие времена для нашего футбольного клуба, а приглашение игрока уровня Юри является свидетельством того, насколько мы голодны до успеха здесь".
"Юри великолепно освоился в команде в прошлом сезоне, он уже показал, что может проявлять себя в Премьер-Лиге, и он станет очередным дополнением к этому невероятно талантливому коллективу игроков в "Лестере", — сообщил Роджерс.
08.07.2019 19:40
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Последние комментарии:
А че за новый прикол такой считать трансферный бюджет Арсигноля ?
По трехцветному договорились, шотландца уже считай купили, Заа на подходе и это все за сорокет, там еще Караско в начале июня с поднебесной вылетел, скоро в Лондон прибудет ))
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Надеюсь великий Владимир Владимирович не простит грузинской мрази это хачевское невежество и чуркагана будут хоронить в закрытом.
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ван обоссака похож на lil uzi vert, только сейчас пригляделся
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Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет
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Гамбит, пхахахахсх, сосать
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Для Арсенала, Челси и МЮ топ-4 становится всё менее реальной. Даёшь Лестер в ЛЧ!
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я заметил что в Бернли нет черных, азиатов, арабов, латиносов, если этот клуб расистов, то мне их очень жаль, пусть дальше играют с "белыми" деревьями из ирландии и прочих околофутбольных стран
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Де Брюйне на минималках, вообще пацан топарь, мог бы и по статуснее клуб перейти
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Арсеналу пора бежать к Челси и по соседски просить денег в долг до следующего ТО.
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Лестер тратит весь трансферый бюджет гг на одного игрока. Жесть конечно гг опустили ниже плинтуса.
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Габуния топ!
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Погба без понтов. У Роджерса у него большое будущее
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Манки рот открывают про шестое место, ор))
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норм конкуренты Челси, в борьбе за 6 место, усиляются:)
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Таки тилеманс не хуже милинкович-гавносавича, а на сдачу можно было минга взять, который не хуже магвайра
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Лестер покупает за сорокет игрока и могут еще, а у Арсенала на весь ТО 47.
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топ-трансфер
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