"Лестер" выкупил Тилеманса за 40 млн. фунтов

"Лестер" официально подтвердил приобретение полузащитника "Монако" Юри Тилеманса за рекордные для своего клуба 40 миллионов фунтов.

Напомним, Тилеманс провел у "лис" вторую половину минувшего сезона на правах аренды. Юри очень быстро освоился в английском футболе и превратился в ключевого игрока команды Брендана Роджерса.



В 13 матчах, что Тилеманс успел сыграть за "Лестер", он забил три гола и отдал четыре результативные передачи, чем, по слухам, привлек внимание "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", которые этим летом могут попрощаться с Полем Погба и Кристианом Эриксеном, соответственно.



Однако клубу с "Кинг Пауэр" удалось опередить своих более именитых и богатых конкурентов, убедив 22-летнего игрока сборной Бельгии, что "Лестер" — лучшее место, чтобы он продолжил свое развитие.



Пройдя медицинское обследование, Тилеманс заключил контракт на четыре года и стал третьим новичком "лис" в это трансферное окно после защитника Джеймса Джастина и нападающего Айозе Переса.



"Я доволен, что Юри решил присоединиться к "Лестеру". Это невероятно захватывающие времена для нашего футбольного клуба, а приглашение игрока уровня Юри является свидетельством того, насколько мы голодны до успеха здесь".



"Юри великолепно освоился в команде в прошлом сезоне, он уже показал, что может проявлять себя в Премьер-Лиге, и он станет очередным дополнением к этому невероятно талантливому коллективу игроков в "Лестере", — сообщил Роджерс.