Райан Мейсон получил работу в академии "Тоттенхэма"

Райан Мейсон Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Райан Мейсон был назначен тренером академии лондонского клуба.

Мейсон сам является воспитанником "шпор", успев сыграть 70 матчей за родной клуб и дебютировав за сборную Англии до отъезда из Лондона в "Халл" в 2016 году.

Будучи игроком "Халла", Райан получил страшную травму в столкновении с Гари Кэхиллом из "Челси" в феврале 2018. Доктора диагностировали у Райана трещину в черепе и настрого запретили возвращаться в футбол.

Последний год 28-летний англичанин проходил тренерские курсы и периодически появлялся в академии "Тоттенхэма". Теперь Мейсон будет работать там постоянно, тренируя команду U-19.


Метки Мейсон, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2019 19:00

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  1. blackdreamer 08.07.2019 19:15 # blackdreamer
    смотрел матч
    ебаное тупое животное кейхил просто угробил карьеру парня
    чмо

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  2. chebrec 08.07.2019 19:00 # chebrec
    Неужто тот самый Мейсон из санта Барбары

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