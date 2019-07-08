Райан Мейсон получил работу в академии "Тоттенхэма"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Райан Мейсон был назначен тренером академии лондонского клуба.

Мейсон сам является воспитанником "шпор", успев сыграть 70 матчей за родной клуб и дебютировав за сборную Англии до отъезда из Лондона в "Халл" в 2016 году.



Будучи игроком "Халла", Райан получил страшную травму в столкновении с Гари Кэхиллом из "Челси" в феврале 2018. Доктора диагностировали у Райана трещину в черепе и настрого запретили возвращаться в футбол.



Последний год 28-летний англичанин проходил тренерские курсы и периодически появлялся в академии "Тоттенхэма". Теперь Мейсон будет работать там постоянно, тренируя команду U-19.