Райан Мейсон получил работу в академии "Тоттенхэма"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Райан Мейсон был назначен тренером академии лондонского клуба.
Мейсон сам является воспитанником "шпор", успев сыграть 70 матчей за родной клуб и дебютировав за сборную Англии до отъезда из Лондона в "Халл" в 2016 году.
Будучи игроком "Халла", Райан получил страшную травму в столкновении с Гари Кэхиллом из "Челси" в феврале 2018. Доктора диагностировали у Райана трещину в черепе и настрого запретили возвращаться в футбол.
Последний год 28-летний англичанин проходил тренерские курсы и периодически появлялся в академии "Тоттенхэма". Теперь Мейсон будет работать там постоянно, тренируя команду U-19.
08.07.2019 19:00
Просмотров: 187
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
смотрел матч
ебаное тупое животное кейхил просто угробил карьеру парня
чмо
(ответить)
Неужто тот самый Мейсон из санта Барбары
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий