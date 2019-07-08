"Бернли" купил Эрика Питерса у "Стоука"

Эрик Питерс "Бернли" совершил свое первое приобретение в это трансферные окно, укрепив тылы защитником "Стоука" Эриком Питерсом. Сумма сделки не разглашается.

Питерс заключил с "бордовыми" контракт на два года и опцией продления на 12 месяцев, после чего присоединился к команде Шона Дайча на тренировочном сборе в Португалии.

Шесть последних лет Эрик, преимущественно действующий на позиции левого защитника, провел в "Стоуке", за который сыграл более 150 матчей в рамках Премьер-Лиги.

В новом сезоне 30-летний голландец будет конкурировать за место в стартовом составе "Бернли" с Чарли Тэйлором.


Метки Бернли, Питерс, Стоук, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2019 18:05

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  1. lfcynwa 08.07.2019 18:06 # lfcynwa
    сука, Дайч опять собирает банду дровосеков. Хотя не всем же быть Барсой, поэтому удачи, хули

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