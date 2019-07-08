"Бернли" купил Эрика Питерса у "Стоука"
"Бернли" совершил свое первое приобретение в это трансферные окно, укрепив тылы защитником "Стоука" Эриком Питерсом. Сумма сделки не разглашается.
Питерс заключил с "бордовыми" контракт на два года и опцией продления на 12 месяцев, после чего присоединился к команде Шона Дайча на тренировочном сборе в Португалии.
Шесть последних лет Эрик, преимущественно действующий на позиции левого защитника, провел в "Стоуке", за который сыграл более 150 матчей в рамках Премьер-Лиги.
В новом сезоне 30-летний голландец будет конкурировать за место в стартовом составе "Бернли" с Чарли Тэйлором.
08.07.2019 18:05
Просмотров: 252
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сука, Дайч опять собирает банду дровосеков. Хотя не всем же быть Барсой, поэтому удачи, хули
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий