Карло Кудичини не будет ассистировать Лэмпарду в "Челси"

Бывшему голкиперу "Челси" Карло Кудичини не нашлось места в тренерском штабе Фрэнка Лэмпарда на "Стэмфорд Бридж".

В минувшем сезоне Кудичини исполнял роль ассистента Маурицио Сарри, но при этом был постоянным сотрудником клуба — в отличие от Джанфранко Дзолы, который покинул "Челси" по истечении своего однолетнего соглашения.



Кудичини был одним из тех сотрудников, которые выполняют свои рутинные обязанности, кто бы ни занимал пост главного тренера. Однако со своим бывшим партнером по "Челси" Лэмпардом Карло работать не будет.



Как сообщает The Telegraph, 45-летний итальянец не полетел с командой в Дублин и больше не будет исполнять обязанности ассистента. Однако "синие" все еще надеются сохранить Кудичини в клубе.



Например, "Челси" готов предложить Карло, также ассистировавшему и Антонио Конте, вернуться на его бывшую роль — роль посла клуба.