Гомес: "У "Ливерпуля" осталось незаконченное дело в Премьер-Лиге"

Джо Гомес Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес заявил, что у его команды осталось чувство незаконченного дела после минувшего сезона Премьер-Лиги.

За сезон 2018/19 "красные" потерпели лишь одно поражение и набрали рекордные для своего клуба 97 очков в Премьер-Лиге, но все равно пришли к финишу вторыми, уступив один балл "Манчестер Сити".

"Ливерпулю" было обидно упустить титул, однако это только мотивирует команду Юргена Клоппа, чтобы в новом сезоне постараться еще сильнее.

"Определенно, у нас осталось чувство незаконченного дела. Юрген говорил об этом сегодня утром на собрании".

"Мы можем быть рады и гордиться своими достижениями, но впереди у нас так много работы, и есть так много вещей, в которых мы должны прибавить".

"Титул Премьер-Лиги был так близок, и я думаю, это вся мотивация, которая нам нужна".

"Мы хотим завоевать титул в следующем году, а чтобы сделать это, нельзя расслабляться или горевать по поводу случившегося в минувшем сезоне. Теперь нам нужно снова быть на высоте", — сообщил Гомес официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Гомес, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2019 17:00

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  1. myu99 08.07.2019 19:13 # myu99
    это ешо 30 лет без апл, вот не закочиная дело

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  2. trent 08.07.2019 18:15 # trent
    Незаконченное дело тянется без малого 30 лет, хотя в текущей ситуации только красные могут составить конкуренцию горожанам.

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  3. sausage 08.07.2019 18:12 # sausage
    Сложно будет. Сити уже на 80 лямов закупился и ещё, как минимум, два раза по столько же ввалят. Тут тягаться трудно, как бы вообще без поражений опять их вперёд не пустить.

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  4. kojan 08.07.2019 18:06 # kojan
    с такой фамилией только в лузерпуль и правофланговым на гей-парады,

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  5. ilovemanutd 08.07.2019 17:29 # ilovemanutd
    А как закончат, то можно и в Чемпионшип

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  6. keane16 08.07.2019 17:10 # keane16
    Отсосать 8-2 на трафорде? Поправим

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