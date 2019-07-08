Гомес: "У "Ливерпуля" осталось незаконченное дело в Премьер-Лиге"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес заявил, что у его команды осталось чувство незаконченного дела после минувшего сезона Премьер-Лиги.

За сезон 2018/19 "красные" потерпели лишь одно поражение и набрали рекордные для своего клуба 97 очков в Премьер-Лиге, но все равно пришли к финишу вторыми, уступив один балл "Манчестер Сити".



"Ливерпулю" было обидно упустить титул, однако это только мотивирует команду Юргена Клоппа, чтобы в новом сезоне постараться еще сильнее.



"Определенно, у нас осталось чувство незаконченного дела. Юрген говорил об этом сегодня утром на собрании".



"Мы можем быть рады и гордиться своими достижениями, но впереди у нас так много работы, и есть так много вещей, в которых мы должны прибавить".



"Титул Премьер-Лиги был так близок, и я думаю, это вся мотивация, которая нам нужна".



"Мы хотим завоевать титул в следующем году, а чтобы сделать это, нельзя расслабляться или горевать по поводу случившегося в минувшем сезоне. Теперь нам нужно снова быть на высоте", — сообщил Гомес официальному веб-сайту "Ливерпуля".