Гомес: "У "Ливерпуля" осталось незаконченное дело в Премьер-Лиге"
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес заявил, что у его команды осталось чувство незаконченного дела после минувшего сезона Премьер-Лиги.
За сезон 2018/19 "красные" потерпели лишь одно поражение и набрали рекордные для своего клуба 97 очков в Премьер-Лиге, но все равно пришли к финишу вторыми, уступив один балл "Манчестер Сити".
"Ливерпулю" было обидно упустить титул, однако это только мотивирует команду Юргена Клоппа, чтобы в новом сезоне постараться еще сильнее.
"Определенно, у нас осталось чувство незаконченного дела. Юрген говорил об этом сегодня утром на собрании".
"Мы можем быть рады и гордиться своими достижениями, но впереди у нас так много работы, и есть так много вещей, в которых мы должны прибавить".
"Титул Премьер-Лиги был так близок, и я думаю, это вся мотивация, которая нам нужна".
"Мы хотим завоевать титул в следующем году, а чтобы сделать это, нельзя расслабляться или горевать по поводу случившегося в минувшем сезоне. Теперь нам нужно снова быть на высоте", — сообщил Гомес официальному веб-сайту "Ливерпуля".
08.07.2019 17:00
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Последние комментарии:
это ешо 30 лет без апл, вот не закочиная дело
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Незаконченное дело тянется без малого 30 лет, хотя в текущей ситуации только красные могут составить конкуренцию горожанам.
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Сложно будет. Сити уже на 80 лямов закупился и ещё, как минимум, два раза по столько же ввалят. Тут тягаться трудно, как бы вообще без поражений опять их вперёд не пустить.
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с такой фамилией только в лузерпуль и правофланговым на гей-парады,
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А как закончат, то можно и в Чемпионшип
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Отсосать 8-2 на трафорде? Поправим
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