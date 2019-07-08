"Арсенал" купит Салиба, не потратив свой трансферный бюджет

Вильям Салиба "Арсенал" сможет купить защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба за 25 миллионов фунтов и при этом сохранит почти весь свой трансферный бюджет на это лето в 40 млн.

Изначально главный тренер "канониров" Унаи Эмери хотел заполучить 18-летнего Салиба в свою команду уже этим летом, однако "Сент-Этьен" настаивает на том, чтобы Вильям отыграл сезон 2019/20 во Франции на правах аренды.

По информации Evening Standard, в данный момент два клуба приближаются к компромиссу, согласно которому "Арсенал" заплатит за Салиба лишь небольшую часть из 25 млн. фунтов этим летом и позволит Вильяму задержаться в "Сент-Этьене" на один год.

Таким образом, Салиба гарантирует себе игровую практику на предстоящий сезон и сможет продолжить свое развитие, а "Арсенал" сбережет свой бюджет на покупку других игроков в это трансферное окно.


Метки Арсенал, Салиба, Сент-Этьен

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1393

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. french 08.07.2019 16:51 # french
    Во извращаются)

    (ответить)

  2. andrew10 08.07.2019 16:50 # andrew10
    Бизнес-кар в действии

    (ответить)

  3. realbad 08.07.2019 16:46 # realbad
    сверхразумы, завидуйте, мешки

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 08.07.2019 16:30 # pistolero-lfc
    "Арсенал" купит

    хорошая шутка)))

    (ответить)

  5. slash-lfc 08.07.2019 16:13 # slash-lfc
    Арсенал это Пздц ))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: