"Арсенал" купит Салиба, не потратив свой трансферный бюджет
"Арсенал" сможет купить защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба за 25 миллионов фунтов и при этом сохранит почти весь свой трансферный бюджет на это лето в 40 млн.
Изначально главный тренер "канониров" Унаи Эмери хотел заполучить 18-летнего Салиба в свою команду уже этим летом, однако "Сент-Этьен" настаивает на том, чтобы Вильям отыграл сезон 2019/20 во Франции на правах аренды.
По информации Evening Standard, в данный момент два клуба приближаются к компромиссу, согласно которому "Арсенал" заплатит за Салиба лишь небольшую часть из 25 млн. фунтов этим летом и позволит Вильяму задержаться в "Сент-Этьене" на один год.
Таким образом, Салиба гарантирует себе игровую практику на предстоящий сезон и сможет продолжить свое развитие, а "Арсенал" сбережет свой бюджет на покупку других игроков в это трансферное окно.
08.07.2019 16:00
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Последние комментарии:
Во извращаются)
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Бизнес-кар в действии
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сверхразумы, завидуйте, мешки
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"Арсенал" купит
хорошая шутка)))
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Арсенал это Пздц ))
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