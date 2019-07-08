"Ливерпуль" выиграл борьбу за вундеркинда "Фулхэма"

Харви Эллиотт "Ливерпуль" обошел грандов Премьер-Лиги и Европы в борьбе за вундеркинда "Фулхэма" Харви Эллиотт.

В мае Эллиотт стал самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие в матче Премьер-Лиги — на тот момент полузащитнику было 16 лет и 30 дней.

Как сообщает ESPN, среди клубов, мечтавших заполучить Харви, были "Манчестер Сити", "Челси", ПСЖ, "Реал", "Барселона", дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг".

Однако Эллиотт уже принял решение насчет своего будущего и собирается подписать контракт с "Ливерпулем". При этом "Фулхэму" достанется внушительная компенсация — за воспитание игрока.

Важно отметить, что Эллиотт еще не может подписывать профессиональный контракт — 17 лет ему исполнится только в апреле. Учитывая это, английский юниор сможет связать свое будущее с победителями Лиги Чемпионов только на три года.


Метки Ливерпуль, Фулхэм, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1766

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  1. andrew10 08.07.2019 16:49 # andrew10
    Топарик видимо

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  2. compton 08.07.2019 16:45 # compton
    Кэррол 2.0

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  3. fc-oil 08.07.2019 15:59 # fc-oil
    Очередной Соланке или как там его звали

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  4. only--liverpool 08.07.2019 15:27 # only--liverpool
    Всегда говорил и буду говорить: у Ливерпуля лучшие в мире скауты. Пока остальные тратят сотни миллионов фунтов за олдовых раскрученных нонеймов, Клопп подписывает вундеркиндов, еще более омолаживая состав. Просто восхищаюсь Юрген, YNWA!!!!

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  5. xin 08.07.2019 15:25 # xin
    Клопп собирает пати для доминации в Европе. Гений!

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  6. chelsiukpro 08.07.2019 15:24 # chelsiukpro
    Все они аля вундеркинды но на самам деле середнячок

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  7. only--liverpool 08.07.2019 15:19 # only--liverpool
    Клопп - гений. YNWA!!!

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  8. futuremakermeir 08.07.2019 15:17 # futuremakermeir
    Что значит с победителями лиги Европы?

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  9. blackdreamer 08.07.2019 15:15 # blackdreamer
    будущий ебырь всяких мешков без истории типо чолчей или обоссаного мс
    ну и середнячков типо арсиноля или горлум клаб

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  10. pistolero-lfc 08.07.2019 15:14 # pistolero-lfc
    чё за лемарс на фото? в мю этого лемарсика

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  11. fanat-united 08.07.2019 15:03 # fanat-united
    Пфф что за ноунейма, вот Лонгстаф я понимаю, вот это топарик

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  12. alexomck 08.07.2019 15:03 # alexomck
    учитывая, что гранд в Англии, помимо Ливерпуля, только МЮ с натяжкой:)

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