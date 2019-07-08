"Ливерпуль" выиграл борьбу за вундеркинда "Фулхэма"
"Ливерпуль" обошел грандов Премьер-Лиги и Европы в борьбе за вундеркинда "Фулхэма" Харви Эллиотт.
В мае Эллиотт стал самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие в матче Премьер-Лиги — на тот момент полузащитнику было 16 лет и 30 дней.
Как сообщает ESPN, среди клубов, мечтавших заполучить Харви, были "Манчестер Сити", "Челси", ПСЖ, "Реал", "Барселона", дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг".
Однако Эллиотт уже принял решение насчет своего будущего и собирается подписать контракт с "Ливерпулем". При этом "Фулхэму" достанется внушительная компенсация — за воспитание игрока.
Важно отметить, что Эллиотт еще не может подписывать профессиональный контракт — 17 лет ему исполнится только в апреле. Учитывая это, английский юниор сможет связать свое будущее с победителями Лиги Чемпионов только на три года.
08.07.2019 15:00
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Последние комментарии:
Топарик видимо
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Кэррол 2.0
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Очередной Соланке или как там его звали
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Всегда говорил и буду говорить: у Ливерпуля лучшие в мире скауты. Пока остальные тратят сотни миллионов фунтов за олдовых раскрученных нонеймов, Клопп подписывает вундеркиндов, еще более омолаживая состав. Просто восхищаюсь Юрген, YNWA!!!!
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Клопп собирает пати для доминации в Европе. Гений!
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Все они аля вундеркинды но на самам деле середнячок
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Клопп - гений. YNWA!!!
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Что значит с победителями лиги Европы?
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будущий ебырь всяких мешков без истории типо чолчей или обоссаного мс
ну и середнячков типо арсиноля или горлум клаб
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чё за лемарс на фото? в мю этого лемарсика
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Пфф что за ноунейма, вот Лонгстаф я понимаю, вот это топарик
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учитывая, что гранд в Англии, помимо Ливерпуля, только МЮ с натяжкой:)
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