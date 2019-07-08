"Ливерпуль" выиграл борьбу за вундеркинда "Фулхэма"

"Ливерпуль" обошел грандов Премьер-Лиги и Европы в борьбе за вундеркинда "Фулхэма" Харви Эллиотт.

В мае Эллиотт стал самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие в матче Премьер-Лиги — на тот момент полузащитнику было 16 лет и 30 дней.



Как сообщает ESPN, среди клубов, мечтавших заполучить Харви, были "Манчестер Сити", "Челси", ПСЖ, "Реал", "Барселона", дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг".



Однако Эллиотт уже принял решение насчет своего будущего и собирается подписать контракт с "Ливерпулем". При этом "Фулхэму" достанется внушительная компенсация — за воспитание игрока.



Важно отметить, что Эллиотт еще не может подписывать профессиональный контракт — 17 лет ему исполнится только в апреле. Учитывая это, английский юниор сможет связать свое будущее с победителями Лиги Чемпионов только на три года.