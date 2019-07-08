Эррера объяснил, почему не остался в "Юнайтед"

Новичок ПСЖ Андер Эррера объяснил, почему "Манчестер Юнайтед" не удалось его удержать.

На прошлой неделе ПСЖ подтвердил переход Эрреры в статусе свободного агента. В Париже испанский полузащитник получил пятилетний контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.



По слова Андера, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер действительно пытался его удержать на "Олд Траффорд", однако опоздал и не смог сделать так, чтобы Эррера почувствовал себя важным в его планах на будущее.



"Мне не нравится слишком много оглядываться в прошлое, но у нас действительно были разные взгляды на проект и мою важностью для него".



"Я был очень счастлив там, и я очень благодарен клубу, болельщикам, а также Сульшеру. Он сделал многое, чтобы сохранить меня, но этому не суждено было случиться. Они активизировались слишком поздно, и к тому времени я уже принял решение выступать за ПСЖ".



"Почему ПСЖ? Потому что, уходя из "Юнайтед", крупнейшего клуба в Англии, тебе необходимо что-нибудь вроде ПСЖ, который является крупнейшим клубом во Франции. Я бы не смог играть за другой английский клуб", — сообщил Эррера Marca.