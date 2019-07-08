Эррера объяснил, почему не остался в "Юнайтед"
Новичок ПСЖ Андер Эррера объяснил, почему "Манчестер Юнайтед" не удалось его удержать.
На прошлой неделе ПСЖ подтвердил переход Эрреры в статусе свободного агента. В Париже испанский полузащитник получил пятилетний контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.
По слова Андера, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер действительно пытался его удержать на "Олд Траффорд", однако опоздал и не смог сделать так, чтобы Эррера почувствовал себя важным в его планах на будущее.
"Мне не нравится слишком много оглядываться в прошлое, но у нас действительно были разные взгляды на проект и мою важностью для него".
"Я был очень счастлив там, и я очень благодарен клубу, болельщикам, а также Сульшеру. Он сделал многое, чтобы сохранить меня, но этому не суждено было случиться. Они активизировались слишком поздно, и к тому времени я уже принял решение выступать за ПСЖ".
"Почему ПСЖ? Потому что, уходя из "Юнайтед", крупнейшего клуба в Англии, тебе необходимо что-нибудь вроде ПСЖ, который является крупнейшим клубом во Франции. Я бы не смог играть за другой английский клуб", — сообщил Эррера Marca.
08.07.2019 14:00
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Последние комментарии:
И как тут не вспомнить скамовских сектантов, с пеной у рта доказывавших, что Эрера>Канте.
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потому что помойка
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напишите кто лучше его намного и меньше получает ,посмеемся
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Да блин, очевидно, что зарплата всё решила. Понятно, что он не будет об этом говорить, это было бы неуважение к ПСЖ, поэтому и пи*дит
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