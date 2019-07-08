Марко Арнаутович покинул "Вест Хэм"

Марко Арнаутович "Вест Хэм" официально объявил о продаже нападающего Марко Арнаутовича в "Шанхай СИПГ". Сделка оценивается в 22.4 млн. фунтов.

На прошлой неделе "молотобойцы" отклонили предложение "Шанхай СИПГ" в 19.7 млн. фунтов, однако это не остановило китайский клуб, а вдобавок сам Арнаутович подал прошение о трансфере.

Спустя несколько дней "Шанхай СИПГ" вернулся с улучшенным предложением, и на сей раз "Вест Хэм" не стал удерживать капризного игрока, который порывался уйти еще в январе.

Таким образом, Арнаутович отыграл в "Вест Хэме" два сезона после своего перехода из "Стоука", забив за это время 22 гола в 65 матчах.

30-летний австриец, партнерами которого в Шанхае будут Оскар и Халк, стал уже третьим нападающим, покинувшим "Вест Хэм" в это окно. Ранее лондонцы также попрощались с Энди Кэрроллом и Лукасом Пересом.

Добавим, "молотобойцы" уже определились с заменой для Марко и сейчас пытаются согласовать трансфер Макси Гомеса из "Сельты" стоимостью 45 млн. фунтов.


Метки Арнаутович, Вест Хэм, трансферы, Шанхай СИПГ

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 08.07.2019 14:20 # sisyazavr
    Марко осыпанный

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  2. iceteam 08.07.2019 13:06 # iceteam
    Мог ещё пылить и унижать Скам и Лузерпуль, но выбрал бабки

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