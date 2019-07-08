Марко Арнаутович покинул "Вест Хэм"

"Вест Хэм" официально объявил о продаже нападающего Марко Арнаутовича в "Шанхай СИПГ". Сделка оценивается в 22.4 млн. фунтов.

На прошлой неделе "молотобойцы" отклонили предложение "Шанхай СИПГ" в 19.7 млн. фунтов, однако это не остановило китайский клуб, а вдобавок сам Арнаутович подал прошение о трансфере.



Спустя несколько дней "Шанхай СИПГ" вернулся с улучшенным предложением, и на сей раз "Вест Хэм" не стал удерживать капризного игрока, который порывался уйти еще в январе.



Таким образом, Арнаутович отыграл в "Вест Хэме" два сезона после своего перехода из "Стоука", забив за это время 22 гола в 65 матчах.



30-летний австриец, партнерами которого в Шанхае будут Оскар и Халк, стал уже третьим нападающим, покинувшим "Вест Хэм" в это окно. Ранее лондонцы также попрощались с Энди Кэрроллом и Лукасом Пересом.



Добавим, "молотобойцы" уже определились с заменой для Марко и сейчас пытаются согласовать трансфер Макси Гомеса из "Сельты" стоимостью 45 млн. фунтов.