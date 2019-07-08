Клеменс рассказал, как Алиссону стать легендой "Ливерпуля"

Пятикратный чемпион Англии в составе "Ливерпуля" Рэй Клеменс считает, что голкипер "красных" Алиссон способен стать настоящей легендой мерсисайдского клуба.

В своем дебютном сезоне за "Ливерпуль" Алиссон установил новый рекорд клуба по количеству "сухих" матчей. Благодаря надежной игре бразильца на последнем рубеже мерсисайдцы до последнего тура сражались за титул Премьер-Лиги, финишировав с рекордными 97 очками, а также выиграли Лигу Чемпионов.



Свой впечатляющий сезон Алиссон завершил победой со сборной Бразилии на Кубке Америки, однако Клеменс убежден, что для обретения легендарного статуса 26-летнему голкиперу нужно делать то же самое год за годом.



"В этом году он доказал, что является отличным голкипером. Но истинно великий игрок, легенда, должен продолжать делать это в течение следующих 5-10 лет".



"Сейчас люди бросаются словом "легенда", не подумав, но в мое время мне посчастливилось играть вместе с игроками, которые делали это на протяжении шести, семи, восьми, 10 лет — поэтому их так почитают в "Ливерпуле".



"Однако он замечательно начал. Когда речь идет об иностранных игроках, это частично зависит от того, сколько времени они со своими семьями хотят пробыть в клубе. Надеюсь, он останется здесь надолго, но только он сам может это решить", — сообщил Клеменс Sky Sports.