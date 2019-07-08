Клеменс рассказал, как Алиссону стать легендой "Ливерпуля"

Алиссон Пятикратный чемпион Англии в составе "Ливерпуля" Рэй Клеменс считает, что голкипер "красных" Алиссон способен стать настоящей легендой мерсисайдского клуба.

В своем дебютном сезоне за "Ливерпуль" Алиссон установил новый рекорд клуба по количеству "сухих" матчей. Благодаря надежной игре бразильца на последнем рубеже мерсисайдцы до последнего тура сражались за титул Премьер-Лиги, финишировав с рекордными 97 очками, а также выиграли Лигу Чемпионов.

Свой впечатляющий сезон Алиссон завершил победой со сборной Бразилии на Кубке Америки, однако Клеменс убежден, что для обретения легендарного статуса 26-летнему голкиперу нужно делать то же самое год за годом.

"В этом году он доказал, что является отличным голкипером. Но истинно великий игрок, легенда, должен продолжать делать это в течение следующих 5-10 лет".

"Сейчас люди бросаются словом "легенда", не подумав, но в мое время мне посчастливилось играть вместе с игроками, которые делали это на протяжении шести, семи, восьми, 10 лет — поэтому их так почитают в "Ливерпуле".

"Однако он замечательно начал. Когда речь идет об иностранных игроках, это частично зависит от того, сколько времени они со своими семьями хотят пробыть в клубе. Надеюсь, он останется здесь надолго, но только он сам может это решить", — сообщил Клеменс Sky Sports.


Метки Алиссон, Клеменс, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 08.07.2019 13:08 # kojan
    очередная легенда гей-парадов и не более...

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  2. blackdreamer 08.07.2019 12:57 # blackdreamer
    впервые за долгие годы я спокоен за позицию вратаря
    после рейны , косорылых пидарсов типо минолета и кариуса
    это просто бог

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  3. gidro-met 08.07.2019 12:43 # gidro-met
    с Яндексом станет легендой. Все будут знать Алису. Вратарь поистине фантастический как и защитник Тиагу Сильва. Бразилы бесконечны

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  4. only--liverpool 08.07.2019 12:40 # only--liverpool
    Жаль вчера пенку пропустил и не перебил рекорд прошлого бразильского вратаря. А так лучший из лучших. Гордость Ливерпуля и без 5 минут легенда.

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  5. chebrec 08.07.2019 12:24 # chebrec
    Как стать легендой залупуля?
    Поскользнуться вот как

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  6. frisby 08.07.2019 12:04 # frisby
    чо там по лучиму в мире де хейя? скока кубков над головой поднял этот топчик пропустивший только в апл 54 мяча за сезон..щитаю заслужил новую личку в 350 в неделю..

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