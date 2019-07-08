Клеменс рассказал, как Алиссону стать легендой "Ливерпуля"
Пятикратный чемпион Англии в составе "Ливерпуля" Рэй Клеменс считает, что голкипер "красных" Алиссон способен стать настоящей легендой мерсисайдского клуба.
В своем дебютном сезоне за "Ливерпуль" Алиссон установил новый рекорд клуба по количеству "сухих" матчей. Благодаря надежной игре бразильца на последнем рубеже мерсисайдцы до последнего тура сражались за титул Премьер-Лиги, финишировав с рекордными 97 очками, а также выиграли Лигу Чемпионов.
Свой впечатляющий сезон Алиссон завершил победой со сборной Бразилии на Кубке Америки, однако Клеменс убежден, что для обретения легендарного статуса 26-летнему голкиперу нужно делать то же самое год за годом.
"В этом году он доказал, что является отличным голкипером. Но истинно великий игрок, легенда, должен продолжать делать это в течение следующих 5-10 лет".
"Сейчас люди бросаются словом "легенда", не подумав, но в мое время мне посчастливилось играть вместе с игроками, которые делали это на протяжении шести, семи, восьми, 10 лет — поэтому их так почитают в "Ливерпуле".
"Однако он замечательно начал. Когда речь идет об иностранных игроках, это частично зависит от того, сколько времени они со своими семьями хотят пробыть в клубе. Надеюсь, он останется здесь надолго, но только он сам может это решить", — сообщил Клеменс Sky Sports.
08.07.2019 12:00
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Последние комментарии:
очередная легенда гей-парадов и не более...
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впервые за долгие годы я спокоен за позицию вратаря
после рейны , косорылых пидарсов типо минолета и кариуса
это просто бог
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с Яндексом станет легендой. Все будут знать Алису. Вратарь поистине фантастический как и защитник Тиагу Сильва. Бразилы бесконечны
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Жаль вчера пенку пропустил и не перебил рекорд прошлого бразильского вратаря. А так лучший из лучших. Гордость Ливерпуля и без 5 минут легенда.
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Как стать легендой залупуля?
Поскользнуться вот как
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чо там по лучиму в мире де хейя? скока кубков над головой поднял этот топчик пропустивший только в апл 54 мяча за сезон..щитаю заслужил новую личку в 350 в неделю..
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