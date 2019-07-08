Натаниэль Клайн может остаться в "Ливерпуле"

Натаниэль Клайн "Ливерпуль" получил несколько предложений по Натаниэлю Клайну, однако правый защитник еще может остаться в команде Юргена Клоппа.

Клайн отметился всего четырьмя появлениями в стартовом составе "красных" за последние полтора года по причине стремительного прогресса Трента Александер-Арнольда, а в январе отправился в аренду в "Борнмут".

Натаниэль произвел очень хорошее впечатление у "вишенок", приняв участие в 15 матчах. "Борнмут" был бы рад выкупить Клайна у "Ливерпуля", но то же самое хотят сделать "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм".

Вместе с тем, утверждает Liverpool Echo, "Ливерпуль" не спешит расставаться с Клайном, хотя контракт Натаниэля истекает уже через 12 месяцев, а переговоры о новой сделке даже не начинались.

28-летний англичанин уже вернулся из отпуска и приступил к тренировкам на базе в Мелвуде, что открывает для Клайна возможность остаться и сражаться за свое место в команде Клоппа.

Истекающий через год контракт не является достаточной причиной для "Ливерпуля", чтобы продать Натаниэля уже сейчас. В случаях с Эмре Джаном, Альберто Морено и Даниэлем Старриджем "красные" показывали, что не боятся отпускать игроков свободными агентами.


Метки Борнмут, Клайн, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 08.07.2019 11:26 # brown-ale
    Надо его перепрофилировать в ЛЗ.

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  2. only--liverpool 08.07.2019 11:09 # only--liverpool
    Для банки вполне себе норм.

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