Родри: "Мечтал играть вместе с Агуэро"

Родри Полузащитник Роди назвал одного футболиста "Манчестер Сити", с которым он больше всего всего хочет вместе играть.

На прошлой неделе "горожане" обновили свой трансферный рекорд, заплатив 63 миллиона фунтов отступных по контракту Родри с "Атлетико".

Будучи юношей, Родри провел шесть лет в академии "Атлетико", и как раз там ему довелось познакомиться с нападающим Серхио Агуэро, который тогда выступал за "матрасников". Испанский полузащитник в восторге от того, что теперь его кумир стал его одноклубником.

"Теперь у меня есть возможность поближе познакомиться с Агуэро. Я пересекался с ним, когда был в академии "Атлетико", но я был слишком юн".

"Я привык следить за его игрой на "Висенте Кальдерон", а теперь я буду играть вместе с ним. Я в восторге и очень рад, что стал его партнером по команде".

"Я очень счастлив и в восхищении от того, что приехал в Манчестер. Это огромный шаг для меня. Я мечтал выступать с этими игроками и у этого тренера. Я жажду сыграть на "Этихад" и добиваться успеха с командой", — сообщил Родри официальному веб-сайту "Сити".


Метки Агуэро, Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2019 10:30

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  1. gidro-met 08.07.2019 11:11 # gidro-met
    ага, клише глаголит норм в отличие от вице-гуннера Клиши

    кстати, чем то даже смахивает на юного Агурца

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  2. silva77 08.07.2019 11:08 # silva77
    И в конце добавил что Лосерпиль это клуб из портовый помойки бестрофейники который след сезоне должны играть в Чемпионшипе

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  3. fanat-united 08.07.2019 10:38 # fanat-united
    Ну хоть не за сити с детства

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