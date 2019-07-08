Родри: "Мечтал играть вместе с Агуэро"

Полузащитник Роди назвал одного футболиста "Манчестер Сити", с которым он больше всего всего хочет вместе играть.

На прошлой неделе "горожане" обновили свой трансферный рекорд, заплатив 63 миллиона фунтов отступных по контракту Родри с "Атлетико".



Будучи юношей, Родри провел шесть лет в академии "Атлетико", и как раз там ему довелось познакомиться с нападающим Серхио Агуэро, который тогда выступал за "матрасников". Испанский полузащитник в восторге от того, что теперь его кумир стал его одноклубником.



"Теперь у меня есть возможность поближе познакомиться с Агуэро. Я пересекался с ним, когда был в академии "Атлетико", но я был слишком юн".



"Я привык следить за его игрой на "Висенте Кальдерон", а теперь я буду играть вместе с ним. Я в восторге и очень рад, что стал его партнером по команде".



"Я очень счастлив и в восхищении от того, что приехал в Манчестер. Это огромный шаг для меня. Я мечтал выступать с этими игроками и у этого тренера. Я жажду сыграть на "Этихад" и добиваться успеха с командой", — сообщил Родри официальному веб-сайту "Сити".