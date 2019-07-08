Аспиликуэта хочет подавать пример молодежи "Челси"
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что надеется стать примером для молодых игроков во время предсезонного периода.
Заступив на должность главного тренера "Челси", Фрэнк Лэмпард пообещал, что будет смело доверять молодежи, как он это делал в "Дерби" в минувшем сезоне.
В любой другой ситуации подобное заявление могло бы показаться бы странным, однако "синие" находятся под трансферным запретом и не имеют возможности покупать игроков. Поэтому Сесар хочет помочь Фрэнку в воспитании молодежи.
"У нас в "Челси" много хороших молодых игроков, и многие из них проходят предсезонную подготовку с нами. Это хороший шанс для них проявить себя".
"Будучи старожилом команды, я и игроки вроде меня должны подавать пример и устанавливать стандарты для молодежи. Ты должен показывать это своей игрой на поле, а также своим отношением к делу за пределами поля", — сообщил Аспиликуэта официальному веб-сайту "Челси".
08.07.2019 09:00
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будто еще недавно молодым пиздюком из Марселя пришел, а теперь уже старожил
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Подавать пример как на надо делать. А именно, навесы и прострелы вслепую постоянно.
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Да да, охуенно.
А на деле, когда молодёжка будет делать сасай-масай, Лэмпс перестанет ей доверять и всё вернётся на круги своя.
Либо Лэмпард всё-таки продолжит преиодически ставить молодых, в итоге 10 место, 0 трофеев, бай-бай, новый тренер.
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