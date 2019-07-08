Фернандеш ожидает, что перейдет в "Юнайтед"

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш ожидает, что его переход в "Манчестер Юнайтед" состоится.

За плечами у 24-летнего Фернандеша совершенно выдающийся в плане результативных действий сезон для полузащитника. Вместе со "Спортингом" Бруну выиграл Кубок Португалии и Кубок Лиги.



Однако клуб из Лиссабона установил за свою звезду цену в 70 миллионов фунтов, что отпугнуло представителей топ-6 Премьер-Лиги — за исключением "Юнайтед".



Как сообщает Daily Mirror, изначально "дьяволы" надеялись заполучить Фернандеша за 32 млн. фунтов, но в итоге могут заключить сделку стоимостью около 53 млн. фунтов.



Сам Бруну отчаянно хочет присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера и верит, что сделка состоится. Фернандеш уже согласовал личный контракт с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю и теперь отправляет своего агента в Англию, чтобы уладить последние детали.