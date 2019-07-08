Майк Эшли не смог заманить Джеррарда в "Ньюкасл"

Стивен Джеррард Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли пытался предложить работу главного тренера Стивену Джеррарду, но тот ответил отказом, предпочтя остаться "Рейнджерс".

В данный момент "Ньюкасл" все еще ищет замену Рафаэлю Бенитесу, который разошелся во взглядах на будущее клуба с Эшли и уехал в Китай.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Эшли обратился к варианту с Джеррардом после того, как не сумел заинтересовать наставника "Ниццы" Патрика Виейра.

Майк установил контакт с представителями Стивена, предложив экс-капитану "Ливерпуля" возможность попробовать себя в Премьер-Лиге в качестве тренера, но тоже получил отказ.

39-летний Джеррард возглавил "Рейнджерс" лишь год назад и в данный момент полностью сосредоточен на предстоящем сезоне, в котором он надеется навязать реальную конкуренцию "Селтику" в борьбе за титул.


Метки Джеррард, Ньюкасл, Рейнджерс, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 08.07.2019 08:30 # vyrentz
    К Эшли теперь только неликвид пойдет

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  2. chebrec 08.07.2019 07:05 # chebrec
    Капитан лидер легенда слиппи Джи

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