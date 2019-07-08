Майк Эшли не смог заманить Джеррарда в "Ньюкасл"

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли пытался предложить работу главного тренера Стивену Джеррарду, но тот ответил отказом, предпочтя остаться "Рейнджерс".

В данный момент "Ньюкасл" все еще ищет замену Рафаэлю Бенитесу, который разошелся во взглядах на будущее клуба с Эшли и уехал в Китай.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Эшли обратился к варианту с Джеррардом после того, как не сумел заинтересовать наставника "Ниццы" Патрика Виейра.



Майк установил контакт с представителями Стивена, предложив экс-капитану "Ливерпуля" возможность попробовать себя в Премьер-Лиге в качестве тренера, но тоже получил отказ.



39-летний Джеррард возглавил "Рейнджерс" лишь год назад и в данный момент полностью сосредоточен на предстоящем сезоне, в котором он надеется навязать реальную конкуренцию "Селтику" в борьбе за титул.