Майк Эшли не смог заманить Джеррарда в "Ньюкасл"
Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли пытался предложить работу главного тренера Стивену Джеррарду, но тот ответил отказом, предпочтя остаться "Рейнджерс".
В данный момент "Ньюкасл" все еще ищет замену Рафаэлю Бенитесу, который разошелся во взглядах на будущее клуба с Эшли и уехал в Китай.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Эшли обратился к варианту с Джеррардом после того, как не сумел заинтересовать наставника "Ниццы" Патрика Виейра.
Майк установил контакт с представителями Стивена, предложив экс-капитану "Ливерпуля" возможность попробовать себя в Премьер-Лиге в качестве тренера, но тоже получил отказ.
39-летний Джеррард возглавил "Рейнджерс" лишь год назад и в данный момент полностью сосредоточен на предстоящем сезоне, в котором он надеется навязать реальную конкуренцию "Селтику" в борьбе за титул.
08.07.2019 07:00
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К Эшли теперь только неликвид пойдет
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Капитан лидер легенда слиппи Джи
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