Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" договаривается о покупке Сергея Милинкович-Савича. Марко Арнаутович покинул "Вест Хэм". "Ливерпуль" опасается, что Юрген Клопп откажется от нового контракта. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Агент Мино Райола подтвердил, что защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт отверг интерес "Манчестер Юнайтед", "Барселоны" и ПСЖ, уже согласовав условия личного контракта с "Ювентусом". (Daily Mail)



Спортивный директор "Лацио" отправился в Лондон договариваться о продаже полузащитника Сергея Милинкович-Савича в "Юнайтед" за 72 миллиона фунтов. (Sport Mediaset)



Нападающий Ромелу Лукаку хочет покинуть "Юнайтед" и недавно был предложен "Ювентусу" и "Наполи". (The Sun)



Полузащитник Шон Лонгстафф готов перейти в "Юнайтед" после того, как Рафаэль Бенитес покинул должность главного тренера "Ньюкасла". (Daily Mirror)



Голкипер Дин Хендерсон не полетел с "Юнайтед" в турне, поскольку близок к возвращению в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. (The Sun)



"Арсенал" видит в вингере "Борнмута" Райане Фрэйзере альтернативу для Уилфрида Захи из "Кристал Пэлас". (Daily Mirror)



Вундеркинд "Фулхэма" Харви Эллиотт выбрал для продолжения карьеры "Ливерпуль". (The Telegraph)



"Манчестер Сити" отправит своего голкипера Аро Мурича в аренду в "Ноттингем Форест". (The Telegraph)



Нападающий Марко Арнаутович завершил переход из "Вест Хэма" в "Шанхай СИПГ" за 22.4 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" собирается позвать 19-летнего защитника "Челси" Риса Джеймса на замену Аарону Ван-Биссаке. (The Sun)



"Стоук" отклонил предложение "Борнмута" в 12 млн. фунтов о покупке голкипера Джека Батленда. (Daily Mail)



Полузащитник Марио Лемина попросил "Саугемптон" отпустить его из клуба. (Daily Mirror)



"Шеффилд Юнайтед" обновит свой трансферный рекорд покупкой нападающего Нила Мопе у "Брентфорда" за 15 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



"Ливерпуль" опасается, что главный тренер Юрген Клопп откажется от нового контракта стоимостью 60 млн. фунтов в год. (Daily Star)



Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки, несмотря на удаление нападающего "Сити" Габриэля Жезуса в финальном матче против Перу. (BBC)



Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане сложил с себя обязанности штатного пенальтиста в сборной Сенегала после двух промахов на Кубке Африки. (The Independent)



Рафаэль Бенитес выиграл свой первый матч во главе "Далянь Ифан" со счетом 3:1. (The Sun)



Полузащитник Данни Дринкуотер заработал 10 млн. фунтов в прошлом сезоне, сыграв только один матч. (The Sun)