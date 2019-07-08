Клеберсон объяснил, почему Фред пока не заиграл в "Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Клеберсон объяснил, почему полузащитник "красных дьяволов" Фред провалил свой дебютный английский сезон.

Фред стал главной покупкой "Юнайтед" прошлым летом, перебравшись на "Олд Траффорд" из "Шахтера" по сделке стоимостью 52.5 млн. фунтов.



Как и свой партнер по сборной Бразилии Андреас Перейра, Фред был чрезвычайно нестабилен и не сумел стать игроком стартового состава "дьяволов". По мнению Клеберсона, причиной всему проблемы команды.



"Фред и Андреас Перейра начинали прошлый сезон за "Манчестер Юнайтед", отлично отыграв свой предыдущий сезон".



"Говоря об игроках различных футбольных культур, хочу сказать, что бразильцы играют более технично, они больше держат мяч в ногах и играют в свой подвижный бразильский футбол".



"Когда же дела команды идут неважно, им может быть тяжело с таким игровым стилем. Когда "Манчестер Юнайтед" играет с двумя полузащитниками, тебе может быть сложно много владеть мячом и играть в бразильский футбол. Поэтому у таких игроков возникают проблемы".



"Когда команда будет играть хорошо, а другие игроки прибавят, это вдохновит Фреда и Перейру, чтобы активнее участвовать в игре, и тогда мы увидим их прогресс в Англии", — сообщил Клеберсон Manchester Evening News.