"Интер" не будет спешить с покупкой Лукаку

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что его клуб не будет спешить с приобретением нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте избрал Лукаку своей целью номер один на это трансферное окно, а сам Лукаку не делает секрета из своего желания работать с Конте и играть в Серии А.



Однако "Юнайтед" желает как минимум вернуть те 75 миллионов фунтов, за которые Ромелу был куплен два года назад у "Эвертона", а таких денег у "Интера" в данный момент нет.



В сложившейся ситуации "Интер" вынужден заниматься распродажей игроков, которые не входят в планы Конте, а также изучает вариант с арендой Лукаку и последующим выкупом. Быстро судьба бельгийского нападающего точно не определится.



"Мы в процессе работы на трансферном рынке. Мы упорно трудимся, чтобы собрать лучший состав к новому сезону. Мы амбициозны и хотим обладать как можно более классной командой. Мы также обязаны действовать в рамках наших финансовых возможностей".



"Мы не можем спешить, потому что спешка может повлечь за собой ошибки. У нас есть четкие идеи, но мы должны быть терпеливы. Мы ставим перед собой важные задачи и важные трансферные цели", — цитирует Маротту, которому был задан вопрос про Лукаку, Sky Sports.