Ндомбеле рассказал, как его соблазнил Почеттино

Новичок "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле рассказал, каким образом главному тренеру "шпор" Маурисио Почеттино удалось соблазнить его на переход в лондонский клуб.

Ранее на текущей неделе "Тоттенхэм" обновил свой трансферный рекорд, заключив с "Лионом" сделку по Ндомбеле стоимостью 65 миллионов фунтов.



"Шпоры" были далеко не единственным претендентом на 22-летнего полузащитника, однако Почеттино совершенно очаровал Танги, и тот отбросил все сомнения.



"Я тщательно размышлял над выбором клуба. "Тоттенхэм" обладает одним из лучших тренеров в мире, и когда такой тренер хочет заполучить тебя, ты хочешь ответить ему взаимностью и работать с ним. Он предопределил мой выбор".



"Это сложно выразить словами, но он знает, как войти тебе в доверие, как произвести на тебя впечатление. Он посмотрел в мои глаза и сказал: "Давай ко мне, я уверен, ты будешь прогрессировать".



"Я захотел перейти в "Тоттенхэм" благодаря такого рода деталям. Я смог увидеть, что он по-настоящему хочет заполучить меня и что я ему нравлюсь", — сообщил Ндомбеле L'Equipe.